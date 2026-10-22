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Predstavnik tzv. "studentske liste" Vladan Kuzmanović izazvao je skandal tokom debate na RTS-u, kada je otvoreno izjavio da ga za Kosovo i Metohiju nije briga, čime je ogolio suštinu politike blokadera.

Iako je takozvana "studentska lista" od samog početka kampanje izbegvala da pruži jasne odgovore na ključna pitanja od nacionalnog značaja, među kojima je i pitanje Kosova i Metohije, tokom suočavanja na javnom servisu istina je izašla na videlo.

Kuzmanović je tokom nastupa konstantno razdvajao Srbiju i tzv. Kosovo, da bi mu potom izletela rečenica: "Za Kosovo me nije briga!".

Pored pokazane nezainteresovanosti za južnu srpsku pokrajinu, predstavnik ove liste je otišao i korak dalje, poručivši da im podrška sopstvenog naroda uopšte nije potrebna.

- Studentska lista nikoga ne moli za podršku i glasove, ponajmanje svoj narod - rekao je Kuzmanović čime je bez srama stavio do znanja kakav stav imaju prema građanima i biračima.

Podsetimo, predstavnici tzv studentske liste u više navrata nisu imali konkretno definisane planove po pitanju Kosova i Metohije, kao i ključnih državnih pitanja.

Glavni na listi Ilija Srdanović u više navrata odbio je TV duel sa Aleksandrom Vučićem, nosiocem liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", što pokazuje da kao političar nema iskustvo ni znanje da građanima Srbije predstavi svoje planove u programu uživo.

Tokom gostovanja na TV Insajter, na pitanje novinarke Senke Vlatković koji je njegov plan za zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji, Srdanović je doslovce odgovorio:

- Zdravstvo treba i tamo ljudima da bude dostupno. Ono što (takozvana, prim. aut.) studentska lista treba jasno da kaže svim Srbima van matice zemlje, uključujući naravno i ljude koji žive na Kosovu... - kazao je Srdanović indirektno priznajući lažnu državu.