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Digitalizacija parking sistema, razvoj metroa i savremena rešenja za urbanu mobilnost neke su od tema koje su obeležile konferenciju o parkiranju i pametnim gradovima PARkon 2026, održanoj u Beogradu u organizaciji Udruženja parkirališta Srbije i uz podršku Evropske parking asocijacije (EPA).

Događajem su obeležena dva značajna jubileja - 25 godina od osnivanja Udruženja parkirališta Srbije i 55 godina rada JKP "Parking servis Beograd".

Foto: Marko Kranjc

- "Parking servis" već decenijama uspeva da se izbori s jednim problemom koji svakako muči Beograd, a to su parking mesta i funkcionisanje parking sistema. Mi sada imamo dobru situaciju da se u ovom trenutku završavaju dve javne garaže, jedna je kod Skupštine Srbije u Vlajkovićevoj ulici, druga je kod Hrama Svetog Save u Skerlićevoj ulici, tako da ćemo i tim dvema garažama dodatno unaprediti sistem parkiranja - istakao je glavni urbanista Grada Beograda Marko Stojčić.

Glavni urbanista Grada Beograda Marko Stojčić Foto: Marko Kranjc

Dodao je da se u Beogradu ne sme dozvoliti dalje povećanje broja automobila:

- Procene su da imamo blizu 800.000 automobila, nije moguće obezbediti parkinge i garaže za sve s obzirom na to da imamo 1.850.000 stanovnika. Nemoguće je da toliko ljudi vozi automobil, te smo svi radosni što smo zvanično krenuli s radovima na izgradnji metro sistema, za koji očekujemo da će u velikoj meri smanjiti potrebu za običnim putničkim automobilom.

Foto: Marko Kranjc

Stojčić je izrazio uverenje da će se, nakon puštanja u rad prve, a potom i druge linije metroa, u narednih nekoliko godina znatno smanjiti potreba za parkiralištima i garažama, što bi omogućilo oslobađanje trotoara za pešake i proširenje zelenih površina.

Predsednik Udruženja parkirališta Srbije Radenko Vuković Foto: Marko Kranjc

Predsednik Udruženja parkirališta Srbije Radenko Vuković istakao je da su pred njima brojni zadaci - da se ograničeni gradski prostor što bolje koristi, da se unapredi organizacija parkiranja i primene savremena tehnološka rešenja. Kako je naveo, digitalizacija je već implementirana, a jedan od primera je sistem ScanCar, koji omogućava efikasniju kontrolu parkiranja.

- S tim alatima uspešno obezbeđujemo da ima što više slobodnih parking mesta. Definitivno je Grad Beograd, odnosno "Parking servis Beograd", lider u regionu kad je u pitanju organizacija parkiranja - naglasio je Vuković.

Zahvalnica je dodeljena i Kuriru Foto: Marko Kranjc

Na konferenciji su dodeljene jubilarne plakete i zahvalnice brojnim partnerima koji su svojim radom ostavili značajan trag. Zahvalnica je dodeljena i Kurir televiziji za izuzetan doprinos, profesionalnu saradnju i svesrdnu medijsku podršku aktivnostima i projektima preduzeća.

1/6 Vidi galeriju Konferencija o parkiranju i pametnim gradovima PARkon 2026 Foto: Marko Kranjc

Na konferenciji su učestvovali i Goran Gerasimovski, gradonačelnik opštine Centar Skoplje, Teo Tajis, predsednik Evropske parking asocijacije, kao i brojni drugi stručnjaci iz ove delatnosti.