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Bajina Bašta je kraj u kojem se lepota prirode otkriva sa brojnih vidikovaca, sa kojih se pružaju impresivni pogledi na Drinu, planinske vrhove, šume i živopisne predele zapadne Srbije. Ovoj bogatoj turističkoj ponudi uskoro će se pridružiti i Crvena stena, novi vidikovac koji će posetiocima omogućiti pogled na Drinu, Kućicu na Drini i panoramu Bajine Bašte.

Za izgradnju novog vidikovca Crvena stena u Bajinoj Bašti obezbeđeno je 350.000 evra, a ugovor o finansiranju potpisan je u Ministarstvu finansija u okviru Programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine.

Ukupna vrednost zajedničkog projekta iznosi 687.000 evra, a u njegovoj realizaciji učestvuju turističke organizacije Bajine Bašte, Užica i Višegrada. Cilj je unapređenje turističke infrastrukture, povezivanje destinacija i obogaćivanje

ponude sa obe strane Drine.

Foto: Opština Bajina Bašta

Novi vidikovac biće izgrađen u blizini Drine, kod ulaza u Bajinu Baštu iz pravca Rogačice, odakle će se pružati pogled na Kućicu na Drini i panoramu grada. Prema idejnom rešenju studija Negovanović, predviđena je betonska konzolna konstrukcija iznad stene, sa glavnom platformom na 336,48 metara nadmorske visine. Objekat će imati prizemlje i suteren, ukupne bruto površine 183,52 kvadratna metra.

Foto: Opština Bajina Bašta

– Bajinobaštanska opština poseduje izuzetne prirodne lepote, a vidikovci su vrlo atraktivne tačke destinacije Tara – Drina – Bajina Bašta. Novi vidikovac Crvena stena biće jedan od najbližih gradskom naselju i Kućici na Drini, koja je veoma

posećena atrakcija – kaže Siniša Spasojević, pomoćnik predsednika opštine Bajina Bašta.

Crvena stena biće petnaesti uređeni vidikovac na području ove opštine. Među najposećenijima je Banjska stena na Tari, dok turistima na raspolaganju stoje i Sokolarica, Bilješka stena, Crnjeskovo i drugi vidikovci.

Foto: Opština Bajina Bašta

Razvoj turističke ponude prati i inicijativa za jačanje prekogranične saradnje u zaštiti prirode. U NP „Tara“ je potpisan sporazum o povezivanju četiri zaštićena područja pod zajedničkim imenom „Tara–Drina“ – Nacionalnog parka Tara i Parka prirode Šargan–Mokra Gora u Srbiji, kao i Nacionalnog parka Drina i Parka prirode Veliki Stolac u Republici Srpskoj. Zajednički prostor obuhvata

56.000 hektara zaštićenih površina, a saradnja bi trebalo da doprinese očuvanju prirodnih vrednosti i razvoju održivog turizma.