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Srbija ne samo da je ugovorila nabavku "rafala" već dobija priliku da proizvodi delove za ove moćne avione. To je najavio urednik portala Tango siks Petar Vojinović, precizirajući da će se delovi topovskog sistema borbenih aviona "rafal“ proizvoditi u pančevačkoj Utvi i ugrađivati u letelice namenjene francuskom ratnom vazduhoplovstvu i kupcima širom sveta.

Vojinović je za RTS objasnio da će Srbija nabavkom "rafala" dobiti nove sposobnosti za odvraćanje potencijalnih pretnji, dok Francuska već razvija sledeću generaciju tih aviona koji će moći da upravljaju borbenim dronovima.

Poseban deo sporazuma sa Francuskom odnosi se na industrijsku saradnju, u okviru koje će pančevačka "Utva" proizvoditi jednu sekciju topovskog sistema "rafala“, koja bi se ugrađivala u avione za francusko ratno vazduhoplovstvo i strane kupce.

- Od tada svi rafali koji se proizvode i izvoze i za francusko ratno vazduhoplovstvo i za globalne klijente imaće nešto što je, recimo, proizvedeno u "Utvi" Pančevo. Saradnja obuhvata i pristup naprednim softverima za inženjersko projektovanje, koji mogu da se koriste i izvan vazduhoplovne industrije, dok će održavanje tako moderne tehnike predstavljati poseban izazov za Srbiju - kaže Vojinović.

Petar Vojinović Foto: Kurir Televizija

Inače, Francuska planira da u 2027. godini za odbranu izdvoji rekordne 63,4 milijarde evra, što je gotovo dvostruko više nego 2017. godine. Deo tih ulaganja namenjen je razvoju novih verzija "rafala", borbenih dronova i održavanju postojeće vojne tehnike, što je značajno i za Srbiju, koja je ugovorila nabavku 12 francuskih borbenih aviona, čiji se dolazak očekuje od 2028. godine.

Vojinović je rekao da Francuska, kao zemlja sa globalnim vojnim prisustvom, mora da ulaže ne samo u nabavku novih aviona već i u njihovo održavanje i operativnu spremnost.

Navodi da je francusko ratno vazduhoplovstvo u proteklih sedam do osam meseci imalo operativni tempo oko 20 odsto veći od planiranog, između ostalog zbog angažovanja na Bliskom istoku i podrške Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Bahreinu.

Govoreći o iskustvima francuskog ratnog vazduhoplovstva, Vojinović ističe da su "rafali" korišćeni za obaranje iranskih dronova, što je otvorilo pitanje isplativosti upotrebe raketa vrednih stotine hiljada ili milione evra protiv bespilotnih letelica čija cena može biti do 50.000 evra.

Vojinović navodi da je komandant francuskog ratnog vazduhoplovstva ukazao na nove taktike u borbi protiv dronova, uključujući upotrebu avionskih topova umesto skupih raketa.

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Kako kaže, ta iskustva su pokazala višenamenske sposobnosti "rafala" koji može da se spusti i na "najniže moguće pretnje" i da ih neutrališe. Prema Vojinovićevim rečima, "rafal" je platforma koja može da leti brže od zvuka i ponese devet tona naoružanja na udaljenost od nekoliko stotina kilometara, što srpskom ratnom vazduhoplovstvu donosi sposobnosti koje do sada nije imalo.

- Zaštita neba je jedna od sekundarnih uloga, ali vrlo konkretno u slučaju višenamenskih borbenih aviona njihova ofanzivna uloga je jako bitna u kontekstu pre svega odvraćanja. Francuska već radi na razvoju nove verzije "rafala“ i većih bespilotnih borbenih letelica, kojima bi pilot upravljao iz kokpita aviona - navodi Vojinović.

Objašnjava da bi jedan "rafal" mogao da kontroliše jedan ili dva takva drona, koji bi prvi ulazili u neprijateljski vazdušni prostor, otkrivali protivvazduhoplovne sisteme i preuzimali rizik umesto aviona sa posadom.

Srbija je, kako podseća, od 12 naručenih aviona izabrala tri dvoseda, za koje se razmatra uloga komandnih letelica koje bi upravljale drugim avionima, dok se mogućnosti upotrebe borbenih dronova u budućnosti pažljivo prate.