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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, otkrili su 44.561 prekršaj u zonama osnovnih škola tokom sprovođenja akcije „Škola“, što je za 110,4 odsto više prekršaja u odnosu na akciju realizovanu prošle godine.

Najveći broj vozača sankcionisan je zbog prekoračenja brzine – ukupno 29.942, odnosno 178,1 odsto više u odnosu na prošlu godinu, dok je zbog nepropisnog parkiranja sankcionisano 2.344, a zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje 2.204 vozača.

Vozili pod dejstvom alkohola i droge

Tokom akcije, koja je sprovedena od 1. septembra do 15. oktobra ove godine, iz saobraćaja je isključeno 459 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci u zoni škole, odnosno 105,8 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Od tog broja, 60 vozača zadržano je u službenim prostorijama jer su vozilom upravljali sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, dok je 19 vozača zadržano zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Tokom sprovođenja akcije "Škola" u zonama škola dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima je jedno dete zadobilo teške telesne povrede, a osmoro dece lake telesne povrede.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i dosledno poštuju saobraćajne propise u zonama škola, kako bi se očuvala bezbednost dece.

Uprava saobraćajne policije će nastaviti sa sprovođenjem mera pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola, sa ciljem sprečavanja saobraćajnih nezgoda i zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju.