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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu juče je saslušano šest osoba zbog postojanja osnova sumnje da su za dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra 2026. godine, u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije planirali vršenje nasilja, nereda, kao i napada na neistomišljenike i policijske službenike.

Saslušani su državljanin Republike Hrvatske Marko Vein, (37), državljanin Republike Bosne i Hercegovine Dejan Lulić (36), kao i državljani Republike Srbije Dragoljub J. (41), Dragan R. (35) i Marko I. (41), kao i Teodora Č. (26). Većina osumnjičenih se na saslušanju branila ćutanjem, dok su ostali kratko negirali izvršenje krivičnog dela, prenose mediji.

00:43 Hapšenje pripadnika kriminalne grupe Marka Veina u Novom Sadu Izvor: VJT MUP

Prema istim izvorima, nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da petorici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu, a Marku V. i Dejanu L. i zbog opasnosti od bekstva. Teodori Č. je ukinuto zadržavanje i puštena je da se brani sa slobode.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su kao saizvršioci počinili krivična dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 Krivičnog zakonika i pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 Krivičnog zakonika.

Postoje osnovi sumnje da su navedeni osumnjičeni pozivali i podsticali da se silom svrgnu najviši državni organi, da su pripremali izvršenje krivičnog dela, nabavljali sredstva za njegovo izvršenje, kao i da su dogovarali, planirali i organizovali i stvarali uslove za neposredno izvršenje krivičnog dela.

U svom neposrednom okruženju, kako se sumnja, regrutovali su ljude za fizičke obračune u Beogradu na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju, 25. oktobra. Namera osumnjičenih s Markom Veinom na čelu bila je da s mobilnim timovima, koji se prave na osnovu "Bezbednosnog protokola za mobilne timove" čiju je izradu organizovala takozvana Grupa za bezbednost, svi dođu u Beograd radi nasilne promene ustavnog uređenja i svrgavanja najviših državnih organa.

Ovaj plan realizovao bi se tako što bi se s mobilnim timovima, koji funkcionišu van zakonskih okvira, uz upotrebu oruđa i oružja, napadali neistomišljenici i policijski službenici. Sredstva za izvršenje krivičnih dela - fantomke, motke, baklje, noževe i oružje – obezbedila bi ova grupa s Markom V. na čelu. Prema planu grupe, Marko V. bi komandovao nad oko 40 ljudi, a priključile bi mu se i druge osobe, tako da bi prema njegovoj proceni raspolagao sa oko 80 do 90 izvršilaca.

Dejan Lulić, uhapšeni član kriminalne grupe Marka Veina Foto: Kurir

U toku jučerašnjeg dana direktor Policije Dragan Vasiljević izjavio je da direkcija policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije aktivno sprovodi mere iz svoje nadležnosti, kako bi ceo izborni proces zakazan za nedelju, 25. oktobar, protekao potpuno bezbedno.

- Rukovodiocima svih organizacionih jedinica naloženo je dosledno poštovanje zakona i profesionalno postupanje. Cilj ovih aktivnosti je da ceo izborni proces - pre, tokom i nakon dana glasanja - protekne potpuno bezbedno. U sklopu ovih kontinuiranih aktivnosti i priprema policije, rukovodioci Ministarstva unutrašnjih poslova - Direkcije policije i Sekretarijata, održali su i odvojene sastanke s predstavnicima Posmatračke misije ODIHR-a, organizacije Crta i akademske zajednice Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, s ciljem da ih upoznaju sa svim merama koje se preduzimaju na terenu - izjavio je Vasiljević, saopšteno je iz MUP-a.

00:20 HAPŠENJE U NOVOM SADU: Marko Vein regrutovao ljude i nabavljao oružje za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom 25. oktobra ! Izvor: VJT MUP

Tokom sastanka s predstavnicima Misije ODIHR-a, predstavnici MUP-a naglasili su kontinuitet saradnje i otvorenost prema međunarodnim posmatračima, dodajući da je bezbednost izbornog procesa apsolutni prioritet za MUP. U razgovoru s predstavnicima domaće posmatračke misije Crta apostrofirana je spremnost za nastavak transparentne komunikacije kroz bržu razmenu informacija i efikasnu zaštitu svih učesnika izbornog procesa.

MUP i ODIHR sastanak Foto: MUP Srbije

Na sastanku s predstavnicima akademske zajednice Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu naglašeno je da Ministarstvo obavlja svoje dužnosti u skladu s ustavnim okvirom, uz ponovno potvrđivanje opredeljenosti za striktno poštovanje zakonskih ovlašćenja policijskih službenika u očuvanju javnog reda i mira tokom izbora, dok su predlozi koji se odnose na unapređenje razmena informacija i osiguravanja bezbednosti u zonama biračkih mesta deo kontinuirane aktivnosti policije.

- Tokom izbornog procesa, Ministarstvo unutrašnjih poslova će, u okviru svojih nadležnosti i u saradnji sa drugim nadležnim organima, profesionalno, zakonito i efikasno, preduzimati mere i radnje radi očuvanja stabilnog javnog reda i mira, bezbednosti građana i nesmetanog ostvarivanja Ustavom zagarantovanih prava - istakao je Vasiljević.

U saopštenju se ističe da je policija u službi svih građana.