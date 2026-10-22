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Paljenje automobila, napadi na građane, otimanje novca, Molotovljevi kokteli sa skutera, oružani obračuni i krvoproliće na ulicama - scenario nasilja koji je pripreman za izborni dan 25. oktobra država je osujetila hapšenjima na više lokacija!

Policijski službenici, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su u sredu 21. oktobra nekoliko osoba u Novom Sadu, Beogradu i Kraljevu, zbog sumnje da su planirali izazivanje nasilja i pravljenja nereda na ulicama na dan izbora 25. oktobra, a među uhapšenima su i članovi kriminalne grupe na čelu sa narko-dilerom Marko Veinom koji poseduje hrvatski pasoš.

Vein je najavljivao da će sa svojom ekipom pod "punom ratnom opremom" opremljenu motkama, fantomkama, bakljama i noževima sa 15-20 kola, biti u štekovima i po stanovima i da će na poziv onih koji stoje iza Studentske liste krenuti u akciju, navodeći: "ulećemo, čistimo sve".

00:43 Hapšenje pripadnika kriminalne grupe Marka Veina u Novom Sadu Izvor: VJT MUP

Takođe, taj narko-diler svojim saradnicima je pričao kako će u Beogradu 25. oktobra da "pucaju lobanje" i da će se fizički obračunavati sa političkim protivnicima i sa policijom.

Rekao je da i bi "ubio nožem kandidata na listi SNS za poslanika Vukašina Đokovića", da bi ga "ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima".

- U jednom od razgovora Vein je pitao sagovornika da li može da mu nabavi municiju za revolver 38 specijal, jer on ima dva revolvera. Razgovarajući sa članom grupe, Vein je dogovarao kupovinu optike, navodeći da su "cevi" spremne, a da će u automobilu nositi baklje i noževe - otkrio je izvor našeg lista jezive namere organizatora te kriminalne grupe.

Hvatanje "ćacija"

Kako se saznaje, njihov plan bio je da u Beogradu pale automobile, hvataju "ćacije", da im otimaju novac, bacaju molotovljeve koktele sa skutera i da napadaju policiju. Osim što Marko Vein ima pasoš Republike Hrvatske, jedan od uhapšenih članova njegove kriminalne grupe je Dejan Lulić, je državljanin Bosne i Hercegovine, iz Bihaća!



Dejan Lulić, uhapšeni član kriminalne grupe Marka Veina Foto: Kurir

Posmatrač na izborima

Hapšenje je palo i u Beogradu, gde je uhapšen Zemunac Srđan Ilić zbog sumnje da je organizovao i obučavao veći broj osoba za izazivanje nasilja na dan i nakon izbora. I Ilić je poznat bezbednosnim krugovima po ekstremizmu.

- On je aktivista ultradesničarske organizacije "Narodne patrole". Bio je zadužen za obuku takozvanih mobilnih timova koje bi činili bokseri spremni za fizički obračun s neistomišljenicima i policijom na ulicama glavnog grada. Sam Ilić je te aktivnosti izjednačio s pripremanjem rata - preneo je naš izvor.

00:36 Srđan Ilić uhapšen u Zemunu Izvor: VJT MUP

Tužilaštvo navodi da je obučavao takozvane mobilne timove za fizičke obračune, a na teret mu se stavlja pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Prema nezvaničnim informacijama, policija je tokom pretresa kuće uhapšenog pronašla mape i planove Beograda, na kojima su označene ključne tačke za pripremanje haosa u prestonici u nedelju.

Osim ucrtanih mapa, kod Srđana Ilića je pronađena i propusnica na kojoj je njegovo ime i na kojoj se navodi da je posmatrač na lokanim izborima, kao aktivista udruženja "Beograd ostaje".

00:19 Kod uhapšenog ultradesničara nađene mape Izvor: Kurir

Policijska uprava za Grad Kraljevo takođe je juče obavila hapšenje. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapšen je Matej A. iz Vrnjačke Banje zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i planova za učešće u nemirima u Beogradu 25. oktobra.

Policija je prethodno obavila pretres objekata i vozila osumnjičenog. I Matej A., kako saznajemo, ima pasoš Hrvatske.

Pasoši Republike Hrvatske: Marko Vein i Matej A. Foto: VTJ MUP

Podsećamo, pristalice i kandidati Studentske liste, kao i članovi opozicije u prethdnom periodu više puta su najavljivali haos, nerede na ulicama, građanski rat i krvavi scenario koji bi mogao da zadesi Srbiju u izbornoj noći ili danima nakon izbora.

Ozbiljnost države

Stručnjak za bezbednost dr Miroslav Bjegović kaže za Kurir da su država i njen sistem nacionalne bezbednosti pokazale odgovornost i brigu u cilju zaštite svih građana kojima bezbednost može biti ugrožena na izborni dan.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Ti pojedinci su u skladu sa zakonom i Ustavom lišeni slobode i biće procesuirani, a ovo nam govori da se ne radi samo o pojedincima unutar Srbije, već i da sam region i njegovi sistemi i službe, žele izazvati ono što nisu uspeli u protekle dve godine na sam izobrni proces. Tu je i pojava određenih grupacija bivših policajca koji javno upućuju poziv MUP-u da ne radi svoj posao i da ne zaštiti građane. Mislim da svi oni moraju biti svesni da niko ne može biti jači od države i svi koji pomisle da se upuste u slične aktivnosti, biće uvek sankcionisani. Izbornu volju građana ne može niko da promeni, a naše institucije će uraditi sve da obezbede sigurnost i mir svim građanima na izborni dan, a naravno, i posle toga - kazao je Bjegović.

Stručnjak za bezbednost i sociolog Ilija Kajtez kaže za Kurir da hapšenje osumnjičenih govori o ozbiljnosti države i da će svi koji misle da mogu da destabilizuju državu, biti sankcionisani.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Najvažnije je da ti ljudi budu sklonjeni sa ulica, da njihove zločinačke namere budu sprečene i da to ne bude neka vrsta okidača za neke masovne proteste i obračune. To je u stvari njihova ideja. Važno je da je to urađeno na vreme, nekoliko dana pre samih izbora. U svakom slučaju, njima je cilj da negde padne glava, manje bitno da li će da žrtvuju nekoga iz svojih redova ili će to da urade onima koji pripadaju vladajućoj većini.

Njima nije apsolutno bitan broj ljudi koji će poginuti s jedne ili druge strane, njima je bitan rezultat, a to je njihov davno neostvareni san - da na ulicama Srbije izbije građanski rat. Svi oni koji potencijalno mogu da naprave određeni haos ili, ne daj Bože da proliju krv, treba da te izbore dočekaju tamo gde im je najbezbednije, a to je zatvor - poručio je Kajtez.

00:10 Hapšenje Vrnjačka banja Izvor: VTJ/MUP

Podsetimo, povodom ovog slučaja oglasilo se i Više javno tužilaštvo u Beogradu, a više o tome možete pročitati OVDE.