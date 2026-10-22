Slušaj vest

Posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, još 14 zdravstvenih radnika vraća se iz inostranstva i nastavlja profesionalnu karijeru u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

Povratak sada već blizu 500 zdravstvenih radnika doprinosi jačanju kadrovskih kapaciteta domaćeg zdravstva i potvrđuje snažnu i kontinuiranu podršku Republike Srbije medicinskim stručnjacima koji žele da svoje znanje i iskustvo stave u službu brige o zdravlju građana naše zemlje.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar ističe da je povratak naših zdravstvenih radnika iz inostranstva simbol osnaživanja zdravstvenog sistema Srbije.

- Odluka svih ovih ljudi da se vrate, da ovde leče ljude ali i podižu svoju decu, izraz je najdubljeg poverenja u budućnost naše zemlje. Srbija ulaže u bolnice, opremu i savremeno lečenje, a puni smisao tih ulaganja jesu stručni ljudi koji brinu o zdravlju građana. Sa svakim povratnikom naše zdravstvo dobija novo znanje i iskustvo, a naša zemlja još jednu porodicu koja je svoju budućnost vezala za Srbiju. To poverenje obavezuje nas da nastavimo da gradimo još snažniji i efikasniji zdravstveni sistem, dostupan svakom građaninu - ističe Lončar.

Bračni par lekara, dr Srđan Stojković i dr Sanja Stojković Marković, se posle osam godina provedenih u Sjedinjenim Američkim Državama vraća u Srbiju i nastavlja rad u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac.

- Vratili smo se iz Amerike zbog naše dece, zbog njihove budućnosti, a posebno nas raduje što vidimo da je zdravstveni sistem u Srbiji danas mnogo bolji nego kada smo odlazili. To je velika šansa i za naš profesionalni razvoj - poručili su supružnici Stojković.

Iz Nemačke se u Dom zdravlja Leskovac vraća Marjan Ilić, stomatološki tehničar i zubni protetičar, a njegov otac, Nenad Ilić, kaže da je izuzetno srećan što se njegov sin, preko Ministarstva zdravlja vraća u zemlju.

01:22 Izjave medicinskih radnika koji se vraćaju u Srbiju posle rada u inostranstvu Izvor: Kurir

- Zahvaljujem se državi Srbiji i Ministarstvu zdravlja, što se moj sin vraća da radi i živi od svog rada, u svojoj zemlji. U Srbiji ima sve, ovde je i njegova supruga i četvoro dece, i svi smo presrećni što se i on vraća - kaže Nenad Ilić.

Veliko stručno pojačanje dobija OB Novi Pazar, u koju dolazi dr Mehmed Mujdragić, specijalista opšte I abdominalne hirurgije, nakon četvorogodišnjeg usavršavanja iz oblasti abdominalne i onkološke hirurgije u Nemačkoj.

U Srbiju se iz Slovenije u KBC "Zvezdara" vraća dr Anđela Nikolić, specijalizant neurologije, kao i dr Željka Dobrić, specijalizant neurohirurgije, koja nakon usavršavanja u Švajcarskoj nastavlja svoj rad u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. Iz Švajcarske u Niš dolazi dr Sanja Bacanović, specijalista radiologije, a dr Aleksandra Vučićević, specijalista pedijatrije nakon Saudijske Arabije radiće u KBC „Zemun“.

Iz Nemačke dolaze i strukovni fizioterapeuti Filip Puce, koji karijeru nastavlja u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, i Ivan Milošević, koji će raditi u Domu zdravlja Veliko Gradište, kao i Željka Slavujević, laboratorijski tehničar, u Dom zdravlja Bačka Palanka i Irena DŽunić, medicinska sestra, u Opštu bolnicu Pirot. Medicinska sestra Marija Stojanović nakon Austrije i radiće u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“, dok Anita Bašić, takođe medicinska sestra, nakon Engleske nastavlja svoj rad u Domu zdravlja Ruma.