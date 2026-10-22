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Beograd je dobio novi Zavod za urgentnu medicinu. Hitna pomoć i sve što je neophodno za urgentno zbrinjavanje pacijenata, nalazi se u novoj zgradi sa 8.000 kvadrata. Uskoro počinje i renoviranje stare zgrade, a ulaganja u nove kapacitete, proširenje i rekonstrukciju su oko 20 miliona evra.

Od 1957.godine, od otvaranja i osnivanja - Hitna pomoć u Beogradu bila je u ovoj zgradi. I ona će u narednom periodu biti rekonstruisana. Pored nje je sada nova zgrada - BLOK A koji se prostire na 8.000 kvadrata. A u njemu i nova garaža, i novi saniteti, i novi centar za usavršavanje i edukaciju, i novi kol centar. Preseljenje iz stare u novu zgradu polako se završava.

"Tu sam od 90-te i sve vreme sam radio u Hitnoj, i sada je sve potpuno drugačije, najvažnije je da je kol centar prešao u novu zgradu bez prekida, nismo imali nikakvih zastoja, što je važno za građane, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji 365 dana godišnje, mi smo tu", poručuju zaposleni.

Tu su i nova vozila kojima će brže stizati do pacijenata. U dnevnoj smeni 25 ekipa, 24 noćna.

Oni koji ih voze poručuju da su to najsavremenija vozila, unutra oprema nalik bolnici na točkovima.

U kol centru, na jednom mestu prate se sva vozila koja su na terenu, od onih u hitnoj službi, onih koja su za prevoz pacijenata između zdravstvenih ustanova, ili onih koji prevoze pacijente na dijalizi. U svakom trenutku zna se gde su ekipe, ima li gužve u gradu, kojom brzinom se kreće vozilo. Stari je imao 45, a novi kol centar ima 200 kvadrata.

"Ovo je sada mnogo bolja varijanta, mir i tišina, svako ima svoj sto, odvojeni su i mogu da se posvete pacijnetima. Što se drugog dela tiče, zgrada je napravljena i u okviru projketa bezbednost na radu - energetska efikasnost zdravstvenih ustanova. Zgrada je automatizovana sve sama radi, kroz teramlnu regulaciju čuvamo novac. Garaža je nova sa 33 saniteta, jedna trećina više nego što je mogla ranije", poručuje direktor Zavoda za urgentnu medicinu Goran Čolaković.

Foto: Printscreen/TV Pink

Ministrar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar kaže da je ovo veliki dan i za zaposlene i za građane.

"Mislim da je ovo veliki dan i za njih i za sve građane Beograda, oni su tu za preko 1.300.000 - 1.400.000 ljudi koji gravitiraju ka njihovom kol centru. Ne kaže se džabe da je urgentna medicina ogledalo nekog zdravstvenog sistema. Onda danas imamo čime da se posvetimo, imamo najbolji centar na Balkanu“, ističe Lončar.

U novoj zgradi je i trening centar za edukaciju i usavršavanje. Mladi lekari i danas su bili na obuci.

"Dobijaju cela Srbija, region, videli ste koliki je edukativni centar, ako treba radiće 24 sata da se obuče, uvešće se pravila, ovo što ste videli ovde biće u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, nešto manje u drugim gradovima", rekao je Lončar.

Ministar zdravlja u tehničkom mandatu ponavlja da je cilj države da u naredne tri godine uloži milijardu i trista miliona evra u nove bolnice, nove domove zdravlja, nove hitne pomoći, sa opremom to će biti više od 2 milijarde evra ulaganja.

Kurir/RTS