Slušaj vest

Kandidat na listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Vukašin Đoković oglasio se za Kurir nakon saznanja da je Marko Vein, koji je jutros uhapšen kao vođa kriminalne grupe iz Novog Sada, svojim saučesnicima govorio kako bi ga "ubio nožem" ili ga "ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima".

Đoković je kazao da se nakon jezivih saznanja, nije uplašio i poručio je blokaderima da se neće povući.

- Dobio sam na stotine poziva i od moje porodice, roditelja, da se, što bi oni u žargonu rekli, smirim, da se povučem i da je ovo otišlo predaleko. Ali, naravno, neću se povući, jer svima je jasno da je taj "gospodin" koji je planirao moje ubistvo, agent hrvatske obaveštajne službe. Dakle, oni su tu došli da ubiju svakog časnog, poštenog Srbina, svakog čoveka koji se bori za svoju državu, bez obzira da li se slagao sa našom politikom ili ne - rekao nam je Đoković.

00:20 HAPŠENJE U NOVOM SADU: Marko Vein regrutovao ljude i nabavljao oružje za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom 25. oktobra ! Izvor: VJT MUP

Kako ističe, u ovom slučaju meta je bio on, a već sutra bi na njegovom mestu mogao da bude neko drugi.

- Ja sam ovim putem zahvalan Aleksandru Vučiću i vrhu države koji su sprečili bilo kakvo krvoproliće, ne samo zbog mene lično, već zbog celokupnog našeg društva. Jer, da se desila jedna jedina žrtva, izbio bi građanski rat, što je njima i cilj. I to je to. Pozivam sve naše pristalice, sve građane da ne odgovaramo nikada na nasilje nasiljem i da u nedelju pobedimo isključivo olovkom i papirom. A država će, kao što je i do sada radila, nastaviti da radi svoj posao i nema razloga za brigu - poručio je Đoković.

Podsećamo, policijski službenici, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su jutros nekoliko osoba na više lokacija u Srbiji, zbog sumnje da su planirali izazivanje nasilja i pravljenja nereda na ulicama na dan izbora 25. oktobra.

Među uhapšenima su članovi kriminalne grupe na čelu sa narko dilerom Marko Veinom koji poseduje hrvatski pasoš, Matej A. takođe sa hrvatskim pasošem, kao i aktivista ultradesničarske organizacije "Narodne patrole" Srđan Ilić.