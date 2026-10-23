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Zoran Popović Pop iz Bajine Bašte jubilarni rođendan proslavio je u krugu porodice i prijatelja, a umesto uobičajenog poklona, dočekalo ga je iznenađenje koje će mu posebno značiti u rodnim Kremnima.

Sedam decenija života, porodična ljubav i prijateljstvo obeležili su 70. rođendan Zorana Popovića Popa iz Bajine Bašte. Umesto skromne proslave kod kuće njegovi najbliži, supruga, sin, ćerka i unuci priredili su mu slavlje za pamćenje u

prestižnom restoranu.

Ipak, najlepši trenutak tek je usledio. Kada su mu uručili poklon, Pop je ostao zatečen – dobio je lampek, nov kazan za pečenje rakije. Mislio je da ćerođendan proslaviti skromno kod kuće, ali usledilo je iznenađenje.

Foto: Milan Andrić

– Kao da sam sanjao. Supruga mi je rekla da se lepo obučem i da idemo u restoran Tara. Bilo mi je to veliko iznenađenje, a poklon me je tek ostavio bez reči. Ne verujem da je još neko za 70. rođendan dobio ovakav dar – priča Zoran.

Oni koji ga najbolje poznaju znali su da poklon neće skupljati prašinu. U Kremnima, gde je rođen i gde ima lep šljivik, novi kazan dobro će mu doći da od sopstvenih šljiva ispeče rakiju.

Foto: Milan Andrić

Zoranov životni put vodio ga je od rodnih Kremana, preko Beograda gde je završio trgovačko-ugostiteljsku školu, i vojne službe u tadašnjem Titogradu, do Bajine Bašte gde je upoznao Miru i počeo da gradi porodični život i ostvario dugogodišnju ugostiteljsku karijeru. U penziju je otišao iz Dečijeg odmarališta na Mitrovcu, gde je proveo veći deo svog radnog veka.

Foto: Milan Andrić

Među gostima koji su s njim podelili ovaj poseban dan bili su i njegovi mlađi kolege Vaso Vasić i Branislav Bane Dulović, vlasnik restorana u kojem Pop honorarno radi gotovo četvrt veka. Za Zorana kažu da je sjajan ugostitelj, ali pre svega izuzetan čovek. Bane mu je zahvalan na tolikim godinama vernosti i saradnje i poželeo mu dobro zdravlje i da zajedno rade još mnogo godina.