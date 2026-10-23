Za 70. rođendan dobio novi kazan za rakiju: Porodica priredila iznenađenje Zoranu iz Bajine Bašte
- Zoran Popović Pop iz Bajine Bašte proslavio je 70. rođendan u krugu porodice i prijatelja, uz slavlje u restoranu Tara.
- Najveće iznenađenje bio je poklon - novi kazan za pečenje rakije, koji će koristiti u rodnim Kremnima za svoje šljive.
Zoran Popović Pop iz Bajine Bašte jubilarni rođendan proslavio je u krugu porodice i prijatelja, a umesto uobičajenog poklona, dočekalo ga je iznenađenje koje će mu posebno značiti u rodnim Kremnima.
Sedam decenija života, porodična ljubav i prijateljstvo obeležili su 70. rođendan Zorana Popovića Popa iz Bajine Bašte. Umesto skromne proslave kod kuće njegovi najbliži, supruga, sin, ćerka i unuci priredili su mu slavlje za pamćenje u
prestižnom restoranu.
Ipak, najlepši trenutak tek je usledio. Kada su mu uručili poklon, Pop je ostao zatečen – dobio je lampek, nov kazan za pečenje rakije. Mislio je da ćerođendan proslaviti skromno kod kuće, ali usledilo je iznenađenje.
– Kao da sam sanjao. Supruga mi je rekla da se lepo obučem i da idemo u restoran Tara. Bilo mi je to veliko iznenađenje, a poklon me je tek ostavio bez reči. Ne verujem da je još neko za 70. rođendan dobio ovakav dar – priča Zoran.
Oni koji ga najbolje poznaju znali su da poklon neće skupljati prašinu. U Kremnima, gde je rođen i gde ima lep šljivik, novi kazan dobro će mu doći da od sopstvenih šljiva ispeče rakiju.
Zoranov životni put vodio ga je od rodnih Kremana, preko Beograda gde je završio trgovačko-ugostiteljsku školu, i vojne službe u tadašnjem Titogradu, do Bajine Bašte gde je upoznao Miru i počeo da gradi porodični život i ostvario dugogodišnju ugostiteljsku karijeru. U penziju je otišao iz Dečijeg odmarališta na Mitrovcu, gde je proveo veći deo svog radnog veka.
Među gostima koji su s njim podelili ovaj poseban dan bili su i njegovi mlađi kolege Vaso Vasić i Branislav Bane Dulović, vlasnik restorana u kojem Pop honorarno radi gotovo četvrt veka. Za Zorana kažu da je sjajan ugostitelj, ali pre svega izuzetan čovek. Bane mu je zahvalan na tolikim godinama vernosti i saradnje i poželeo mu dobro zdravlje i da zajedno rade još mnogo godina.
(Kurir.rs)