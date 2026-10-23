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Komanda i jedinice bataljona vojne policije iz sastava Kopnene vojske realizovale su ove nedelje vežbu podržanu računarskim simulacijama u specijalizovanom centru Vojske Srbije u Beogradu.

Na višednevnoj vežbi, komandni kadar i štabni oficiri i podoficiri dodatno su se osposobljavali za planiranje i realizaciju namenskih zadataka u operacijama Vojske Srbije u savremenom borbenom okruženju.

Foto: Printscreen

U skladu sa zadatim scenarijom, uvežbavane su štabne procedure u procesu donošenja vojnih odluka i rešavane talačke situacije i supozicije u borbi protiv diverzantskih, pobunjeničkih i terorističkih grupa. Važan segment je bilo i uvežbavanje za borbu protiv dronova i drugih besposadnih platformi.

Uz svakodnevnu analizu rada u procesu donošenja odluka na svim nivoima komandovanja, proveravano je i poznavanje načela upotrebe jedinica vojne policije, kao i sadejstvo i saradnja sa drugim snagama i civilnim subjektima u zoni operacije.

Foto: Printscreen

Rukovodstvo vežbe je scenario i listu glavnih događaja pripremilo tako da je za uspešnu realizaciju zadataka tokom vežbe potreban širok spektar znanja i veština, izražena kreativnost i sposobnost kritičkog razmišljanja.