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Učenici osmog razreda Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Sremske Mitrovice učestvovali su u neobičnom naučnom projektu – istraživanju radona, prirodnog radioaktivnog gasa koji može da se nakuplja u kućama i stanovima, a čije prisustvo nije moguće otkriti bez posebnih merenja. Rezultat njihovog rada je radonska mapa grada, dok je projekat predstavljen na 43. Republičkom seminaru o nastavi fizike u Bajinoj Bašti.

U projektu „Nuklearna fizika u očima osmaka“ učestvovalo je 65 učenika, a njihov rad predstavila je nastavnica fizike Branislava Blajvaz na seminaru održanom od 22. do 24. oktobra.

Umesto da o nuklearnoj fizici uče isključivo iz udžbenika, učenici su se upoznali sa prirodnom radioaktivnošću, primenom zračenja, načinima zaštite i značajem praćenja radona u životnoj sredini.

Napravili radonsku mapu Sremske Mitrovice

Projekat je realizovan u saradnji sa Departmanom za fiziku, odnosno Katedrom za nuklearnu fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Jedan od najvažnijih rezultata bila je izrada radonske mape Sremske Mitrovice na osnovu merenja obavljenih u stambenim prostorima.

Učenici su tako dobili priliku da učestvuju u istraživanju, analiziraju rezultate i upoznaju se sa načinom na koji naučna saznanja mogu da budu korisna građanima.

Posebno je značajno što se projekat bavio pojavom koja nije vidljiva golim okom, a može imati posledice po zdravlje ljudi.

Šta je radon i kako dospeva u naše domove?

Radon je prirodni radioaktivni gas koji nastaje raspadom radioaktivnih elemenata u zemljištu i stenama.

Bez boje je i mirisa, pa ljudi ne mogu da primete njegovo prisustvo bez odgovarajućih uređaja za merenje.

Nastavnica Branislava Blajvaz Foto: Kurir/D.Š.

U kuće i zgrade najčešće dospeva iz zemljišta, kroz pukotine u temeljima, podovima i druge otvore.

U zavisnosti od konstrukcije objekta, karakteristika tla i provetravanja, njegova koncentracija u zatvorenim prostorijama može biti povišena.

To ne znači da je svaka kuća ugrožena, niti da samo prisustvo radona predstavlja neposrednu opasnost. Rizik zavisi pre svega od koncentracije gasa i trajanja izloženosti.

Dugotrajna izloženost povećava rizik od raka pluća

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, radon je jedan od vodećih uzroka raka pluća, posebno među osobama koje ne puše.

Kod pušača je rizik od obolevanja usled izloženosti radonu dodatno povećan.

Za razliku od mnogih drugih zagađivača, radon ne može da se prepozna mirisom ili izgledom prostorije. Jedini pouzdan način da se utvrdi njegova koncentracija jeste merenje.

Ukoliko se utvrde povišene vrednosti, postoje građevinske i ventilacione mere kojima se koncentracija radona u zatvorenom prostoru može smanjiti.

Važno je naglasiti da rezultati projekta mitrovačkih osnovaca, koji su dostupni u dostavljenom saopštenju, ne sadrže konkretne izmerene koncentracije. Zbog toga se ne može tvrditi da je u Sremskoj Mitrovici utvrđen povećan nivo radona ili da su određena naselja ugrožena.

Njihov rad predstavljen nastavnicima iz cele Srbije

Projekat „Nuklearna fizika u očima osmaka“ predstavljen je na 43. Republičkom seminaru o nastavi fizike, održanom od 22. do 24. oktobra u Bajinoj Bašti.

Nastavnica Branislava Blajvaz održala je mini-predavanje na kojem je prikazala kako se kroz praktičan rad i saradnju sa naučnim ustanovama učenici mogu uključiti u istraživanja koja imaju značaj i izvan učionice.

Ovakav pristup nastavi omogućava učenicima da razvijaju istraživačke veštine, kritičko razmišljanje i razumevanje naučnih pojava koje utiču na svakodnevni život.

Tako su osnovci iz Sremske Mitrovice, učeći nuklearnu fiziku, otvorili i važno pitanje za sve građane Srbije – koliko znamo o kvalitetu vazduha u sopstvenom domu i da li smo svesni prisustva prirodnih gasova koje ne možemo da vidimo ni osetimo?