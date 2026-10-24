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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:

  • Nestaje li pred našim očima hrišćanska Evropa kakvu poznajemo?

  • Šta je sve promenilo lice Srbije?

  • Koji svetski političari se bave ezoterijom i okultizmom?

  • Zašto su svakog 31. oktobra "u svađi"  Sveti Luka i Dan Svih svetih? 

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 