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U nastavku opsežne akcije razbijanja kriminalne grupe sa Markom Veinom na čelu, u Novom Sadu uhapšen je još jedan član ove organizacije kod koga je pronađen čitav arsenal opreme i naprava namenjenih za izazivanje nasilja tokom izbornog dana.

Prilikom hapšenja osumnjičenog Novosađanina, policija i bezbednosne službe zaplenile su opremu pripremljenu za izazivanje nemira, kako se sumnja, tokom izbornog dana. Pronađeni su:

Improvizovane eksplozivne naprave

Različite vrste opasnog oruđa napravljenog od metalnih eksera

Zaštitnu opremu – pancire i šlemove

Obimna pirotehnička sredstva

Fitilji u konzervama Šta su "vranine noge" i čemu služe?

Među zaplenjenom opremom pronađeni su šiljci, metalni ekseri poznatiji kao krtice ili vranine noge, koji su zavareni tako da uvek okrenu jedan oštar vrh na gore.

Koriste se za bušenje guma na vozilima ili odvraćanje pešaka i vozila sa određenog područja.

Napravljeni su od kratkih metalnih eksera ili šipki spojenih u obliku tetraedra ili zvezde, tako da bez obzira na to kako padnu na tlo, jedan vrh uvek štrči prema gore.

U Novom Sadu uhapšen još jedan pripadnik Veinove grupe koja je htela da pravi haos u Beogradu na izborni dan! Foto: VJT/MUP

Proizvodnja, postavljanje ili bacanje ovakvih predmeta na javne puteve predstavlja krivično delo.

1/12 Vidi galeriju Uhapšen član grupe Marka Veina zbog planiranja nereda tokom izbora Foto: VJT/MUP

Prema informacijama iz istrage, zaplenjena oprema bila je namenjena za izazivanje teških nereda i nasilja u Beogradu na sam izborni dan, a uhapšeni je imao zadatak da obezbedi oružje i tehničku potporu za delovanje grupe.

Sumnja se da su osumnjičeni planirali da bacaju šiljke da ne bi mogla policija da im priđe.

Sprečen plan za izazivanje haosa na ulicama

Podsećanja radi, akcija je usledila nakon što su pripadnici BIA, policije i SAJ-a, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Novom Sadu, prethodno uhapsili vođu grupe Marka Veina i još četvoricu osumnjičenih.

Istragom je utvrđeno da je grupa planirala organizovani dolazak oko 80 osoba u Beograd, uz upotrebu Molotovljevih koktela sa skutera, paljenje vozila i napade na neistomišljenike i policijske službenike.

Takođe, prema navodima iz istrage, sam Vein je planirao i fizički napad na kandidata za poslanika Vukašina Đokovića.

Svim ranije uhapšenim članovima grupe određen je pritvor, čime je sprečen planirani scenario nasilja na dan glasanja.