Politika
RIK: U Loznici pravo glasa ima 74.500 birača na 96 biračkih mesta
- U Loznici pravo glasa ima 74.500 birača, koji će glasati na 96 biračkih mesta.
- Na glasačkom listiću je 18 lista, a bira se za 250 mesta u Skupštini Srbije.
- Među kandidatima je sedam iz Loznice i 16 iz tri susedne opštine, od kojih su dve žene.
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Prema podacima Gradske izborne komisije (GIK), ukupan broj birača na teritoriji Grada Loznice za sutrašnje vanredne parlamentarne izbore, zaključno sa 9. oktobrom, je 74.500, a pravo glasa mogu da ostvare na ukupno 96 biračkih mesta.
Na glasačkom listići u ponudi je 18 lista, koliko je proglasila Republička izborna komisija, a do jednog od 250 mesta u skupštinskim klupama pokušaće da dođu i kandidati iz Loznice.
U igri je sedam poslaničkih kandidata iz Loznice, a ima ih iz tri susedne opštine.
Četiri su iz Malog Zvornika, troje iz Krupnja i dvoje iz Ljubovije, a od ukupno njih šesnaest iz ova četiri mesta samo su dve žene.
(Kurir.rs)
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