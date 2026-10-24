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Prema podacima Gradske izborne komisije (GIK), ukupan broj birača na teritoriji Grada Loznice za sutrašnje vanredne parlamentarne izbore, zaključno sa 9. oktobrom, je 74.500, a pravo glasa mogu da ostvare na ukupno 96 biračkih mesta.

Na glasačkom listići u ponudi je 18 lista, koliko je proglasila Republička izborna komisija, a do jednog od 250 mesta u skupštinskim klupama pokušaće da dođu i kandidati iz Loznice.

U igri je sedam poslaničkih kandidata iz Loznice, a ima ih iz tri susedne opštine.

Četiri su iz Malog Zvornika, troje iz Krupnja i dvoje iz Ljubovije, a od ukupno njih šesnaest iz ova četiri mesta samo su dve žene.

(Kurir.rs)

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