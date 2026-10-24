U Novom Sadu uhapšen još jedan pripadnik Veinove grupe koja je htela da pravi haos u Beogradu na izborni dan!

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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u koordiniranoj akciji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i pripadnicima BIA, policijski službenici PU za grad Beograd i PU za Novi Sad uhapsili su D.A. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 Krivičnog zakonika, kao i krivična dela Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 KZ i Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 KZ.

Prilikom pretresa izvršenih na osnovu naredbi sudije sa prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu, u prostorijama koje koristi osumnjičeni D.A. pronađena je velika količina različitih improvizovanih eksplozivnih sredstava, kao i različite vrste opasnog oruđa, pirotehnike, pancira, šlemova i drugih predmeta.

1/5 Vidi galeriju Zaplena zbog planiranja nasilnih akcija tokom izbora Foto: Mup

Pored ostalog, pronađene su improvizovane eksplozivne naprave sa fitiljom, limenke sa fitiljem, plinska boca sa pričvršćenom petardom, više pakovanja vatrometa, 23 komada čeličnih ježeva, 84 improvizovana ježa napravljena od eksera, 88 komada zastitinih prsluka, 93 komada zaštitnih šlemova, 98 komada zaštitnih rukavica i drugo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, u nastavku opsežne akcije razbijanja kriminalne grupe sa Markom Veinom na čelu, u Novom Sadu uhapšen je još jedan član ove organizacije kod koga je pronađen čitav arsenal opreme i naprava namenjenih za izazivanje nasilja tokom izbornog dana.

Prilikom hapšenja osumnjičenog Novosađanina, policija i bezbednosne službe zaplenile su opremu pripremljenu za izazivanje nemira, kako se sumnja, tokom izbornog dana. Pronađeni su:

Improvizovane eksplozivne naprave

Različite vrste opasnog oruđa napravljenog od metalnih eksera

Zaštitnu opremu – pancire i šlemove

Obimna pirotehnička sredstva

Fitilji u konzervama Šta su "vranine noge" i čemu služe?

Među zaplenjenom opremom pronađeni su šiljci, metalni ekseri poznatiji kao krtice ili vranine noge, koji su zavareni tako da uvek okrenu jedan oštar vrh na gore.

Koriste se za bušenje guma na vozilima ili odvraćanje pešaka i vozila sa određenog područja.

1/10 Vidi galeriju Uhapšen pripadnik grupe Marka Veina Foto: VJT/MUP

1/12 Vidi galeriju Uhapšen član grupe Marka Veina zbog planiranja nereda tokom izbora Foto: VJT/MUP

Napravljeni su od kratkih metalnih eksera ili šipki spojenih u obliku tetraedra ili zvezde, tako da bez obzira na to kako padnu na tlo, jedan vrh uvek štrči prema gore.

Proizvodnja, postavljanje ili bacanje ovakvih predmeta na javne puteve predstavlja krivično delo.

Prema informacijama iz istrage, zaplenjena oprema bila je namenjena za izazivanje teških nereda i nasilja u Beogradu na sam izborni dan, a uhapšeni je imao zadatak da obezbedi oružje i tehničku potporu za delovanje grupe.

Sumnja se da su osumnjičeni planirali da bacaju šiljke da ne bi mogla policija da im priđe.