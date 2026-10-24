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Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da "ustaške snage" nastavljaju da mu putem društvenih mreža upućuju otvorene pretnje smrću zbog njegove uporne borbe za istinu i pravdu i poručio da te pretnje neće da ga uplaše niti odvrate od borbe za istinu o karakteru rata i stradanju Srba, pravde za srpske žrtve i zaštitu prava Srba koji su izloženi progonu, hapšenjima i diskriminaciji.

Kako navodi u saopštenju Saveza Srba iz regiona, te pretnje predstavljaju pokušaj Lintinog zastrašivanja i ućutkivanja zato što, kako su naveli, "dugi niz godina ukazuje na agresiju proustaškog režima Franje Tuđmana na Jugoslaviju i srpski narod, fašizaciju hrvatske države i rehabilitaciju ustaškog režima i genocidne NDH".

Savez Srba u regionu ističe da Linta ukazuje i na masovno stradanje srpskih civila i ratnih zarobljenika, nekažnjavanje odgovornih za zločine nad Srbima, progon i montirane sudske procese protiv krajiških boraca, sistematsko kršenje imovinskih i stečenih prava više od pola miliona prognanih Srba, kao i na hapšenja Srba i izricanje zatvorskih i novčanih kazni onima koji se ne odriču svog krajiškog identiteta i svojih heroja.

Kurir.rs/Tanjug

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