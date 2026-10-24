SRBIJA ČESTITALA DAN UJEDINJENIH NACIJA: Poštovanje Povelje UN ostaje temelj međunarodnog delovanja!
Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju Povelje Ujedinjenih nacija, suverenoj ravnopravnosti država, teritorijalnom integritetu i mirnom rešavanju sporova, poručilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova povodom 81. godišnjice osnivanja svetske organizacije.
- U svetu, u kojem nijedan veliki izazov ne poznaje državne granice, potreba za dijalogom, saradnjom i zajedničkim rešenjima važnija je nego ikada. Dan Ujedinjenih nacija podseća nas na ideju koja je već više od osam decenija u osnovi te organizacije - da se mir i bezbednost čuvaju dijalogom, diplomatijom i poštovanjem međunarodnog prava. Republika Srbija ostaje dosledno posvećena multilateralizmu i Ujedinjenim nacijama kao njegovom centralnom stubu. Poštovanje principa Povelje UN, suverene ravnopravnosti država, teritorijalnog integriteta i mirnog rešavanja sporova ostaje temelj našeg delovanja na međunarodnoj sceni. Srećan Dan Ujedinjenih nacija - poručilo je Ministarstvo spoljnih poslova na Iksu.