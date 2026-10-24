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Ugledni izraelski istoričar, profesor dr Gideon Grajf, jedan od istaknutih svetskih istraživača Holokausta, posetio je štand Fondacije „Za srpski narod i državu” na 69. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Njegov dolazak predstavlja jedan od značajnih događaja ovogodišnjeg sajamskog nastupa Fondacije i svedoči o važnosti međunarodne naučne saradnje, kao i o tradicionalno bliskim odnosima srpskog i jevrejskog naroda.

Foto: Kurir

Profesor Grajf decenijama se bavi proučavanjem Holokausta, sa posebnim osvrtom na stradanja jevrejskog naroda tokom Drugog svetskog rata. Njegov naučni rad obuhvata istraživanje nacističkih logora, svedočanstava preživelih i mehanizama sistematskog progona i uništavanja ljudi. Značajan deo svog istraživačkog angažovanja je posvetio i stradanju Srba, Jevreja i Roma na prostoru Nezavisne Države Hrvatske, ukazujući na neophodnost temeljnog i dokumentovanog proučavanja istorijskih događaja.

Foto: Kurir

Povodom njegovog boravka na Beogradskom sajmu knjiga, posebna pažnja je posvećena predstavljanju izdanja „Svedočanstvo i četkica”, koje kroz spoj istorijskog svedočanstva i umetničkog izraza približava čitaocima potresne sudbine ljudi čija su iskustva trajno svedočanstvo jednog vremena. Ovakva dela imaju posebnu vrednost jer omogućavaju da se veliki istorijski događaji sagledaju i kroz lične priče pojedinaca.

Foto: Kurir