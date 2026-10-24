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Milovan Mića Marković, nekadašnji narodni poslanik i generalni direktor Železnica Srbije, preminuo je u petak u 73. godini!

Rođen je 24. januara 1954. godine u Gunjacima u opštini Osečina. Osnovnu školu završio je na Stavama, Srednju elektrotehničku školu u Valjevu 1973. godine, a diplomirao je elektroniku na Univerzitetu u Nišu 1980. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je u "Krušiku-Namenskoj" gde je od 1981. do 1993. godine radio u Sektoru razvoja, obavljajući različite poslove, od konstruktora do projekt menadžera. Od avgusta 1993. do februara 1994. godine bio je šef Centra veze u SUP-u Valjevo nakon čega je radio kod privatnih poslodavaca.

Za direktora Direkcije za urbanizam i izgradnju Valjeva imenovan je 1. decembra 2000. godine i na toj funkciji ostao do marta 2005. godine. U februaru 2004. izabran je za narodnog poslanika u Skupštini Srbije, a poslanički mandat ponovo je dobio u maju 2008. godine. U novembru 2008. godine imenovan je za generalnog direktora Železnica Srbije na čijem je čelu bio nakon dugogodišnjeg angažovanja u lokalnoj politici i javnom životu.

Bio je predsednik Opštinskog odbora Demokratske stranke u Valjevu od 2001. do 2012. godine i član Glavnog odbora i Predsedništva Demokratske stranke.