Fond za mlade talente Srbije raspisao je konkurs za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena studija na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2026/27. godinu, a prijave su otvorene do 30. oktobra. Predviđeno je stipendiranje do 300 najboljih studenata, koji će biti rangirani u skladu sa listom vodećih svetskih univerziteta.

Prijava na konkurs se vrši elektronskim putem, korišćenjem usluge E-talenti na portalu E-uprava, za šta je neophodno da kandidati poseduju aktivan nalog na E-upravi i da budu prijavljeni preko ConsentID mobilne aplikacije. Za instaliranje aplikacije potrebno je preuzeti parametre u najbližoj ekspozituri "Pošte Srbije" ili u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije ukoliko se kandidat nalazi u inostranstvu.