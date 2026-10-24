Obnova i izgradnja 126 osnovnih škola u Srbiji: Projekat od 66,3 miliona evra donosi najbolje uslove za učenje
- U Srbiji će biti rekonstruisano i izgrađeno 126 osnovnih škola, uz ulaganje od 66,3 miliona evra i podršku Svetske banke.
- Projekat obuhvata opremanje učionica i kabineta, kao i razvoj celodnevne nastave kroz pilot-model u 20 škola.
- Ministarstvo najavljuje i promenu kurikuluma, uz uvođenje robotike i veštačke inteligencije u planove i programe.
U Srbiji će biti rekonstruisano i izgrađeno čak 126 osnovnih škola! Za taj izuzetan poduhvat, koji podrazumeva opremanje učionica i kabineta, država će uložiti 66,3 miliona evra uz podršku Svetske banke.
Realizacija projekta je već započela, a cilj je da se učenicima pruže bolji i savremeni uslovi, što je više nego jasna i očigledna briga za budućnost zemlje.
- To je veliki investicioni projekat izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i opremanja škola u Srbiji, kako u gusto naseljenim, tako i u ruralnim sredinama, uz realizaciju obogaćenog jednosmenskog rada - rekao je za Kurir ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković.
Resorno ministarstvo uz podršku Svetske banke sprovodi projekat unapređenja inkluzivnog osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji za cilj ima unapređenje nastave, sredine i uslova za učenje u odabranim osnovnim školama i podršku razvoju celodnevne škole i pravednosti u obrazovanju. U prvoj fazi odabrano je 20 škola u kojima će biti sproveden pilot-model celodnevne škole, što će učenicima omogući kvalitetniju nastavu, više vremena za učenje i dodatne aktivnosti u okviru škole.
- To je koncept koji omogućava da se uspostavi celodnevna nastava i da đaci zajedno sa nastavnicima završe i obrazovni deo, ali da istovremeno kroz slobodne aktivnosti škola povrati i vaspitni uticaj. Ideja je da se promeni način učenja i način boravka dece u obrazovnoj ustanovi. Danas dominantnu ulogu ima virtuelni svet i obrazovni sistem mora da pomogne odgajanju zdravih ličnosti, da se integrišu u društvo i da sa talentima, veštinama i stečenim obrazovanjem zauzmu svoju poziciju na tržištu - objasnio je Stanković za Kurir.
Svi regioni će imati ravnomeran proces unapređenja kvaliteta obrazovnih ustanova.
- Projekat ne podrazumeva samo rekonstrukciju i izgradnju škola već i unapređenje modela učenja i promenu kurikuluma za osnovne škole (ciljeva, sadržaja i načina organizovanja nastave i učenja, prim. aut.). Reč je o projektu koji je celovit i koji, pored saradnje sa Svetskom bankom, podrazumeva čitav paket reformi. Srbija, kao i sve zemlje, teži digitalnoj transformaciji znanja, mi smo već započeli usvajanje robotike i veštačke inteligencije u planove i programe - naglasio je Stanković.
Projekat je strukturiran u tri komponente.
- U prvoj fazi projekta izabrano je 20 škola koje su u ovom trenutku najspremnije za uvođenje modela celodnevne škole, sa ciljem da se podstakne ravnomerno unapređenje obrazovnog sistema u celoj zemlji. U sklopu infrastrukturnih aktivnosti akcenat je stavljen na dva nova školska objekta koji će se graditi u okviru projekta, početak realizacije infrastrukturnih aktivnosti planiran je u 2027, a dinamika radova zavisi od procedure sprovođenja projekta.
Fond za mlade talente Srbije raspisao je konkurs za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena studija na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2026/27. godinu, a prijave su otvorene do 30. oktobra. Predviđeno je stipendiranje do 300 najboljih studenata, koji će biti rangirani u skladu sa listom vodećih svetskih univerziteta.
Prijava na konkurs se vrši elektronskim putem, korišćenjem usluge E-talenti na portalu E-uprava, za šta je neophodno da kandidati poseduju aktivan nalog na E-upravi i da budu prijavljeni preko ConsentID mobilne aplikacije. Za instaliranje aplikacije potrebno je preuzeti parametre u najbližoj ekspozituri "Pošte Srbije" ili u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije ukoliko se kandidat nalazi u inostranstvu.
Saradnja sa Svetskom bankom se odnosi na unapređenje celokupnog obrazovnog sistema, pa je tako realizovan projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja i dosad je otvoren 21 vrtić od 23, koliko je planirano, u celoj Srbiji.
- Osnovni cilj je da se smanje i ukinu liste čekanja za decu predškolskog uzrasta, pokrenuta je politika zapošljavanja za vaspitače i uspeli smo nesumnjivo da izmenimo stanje u predškolskom obrazovanju u Srbiji - rekao je Stanković.
1. OŠ "Profesor Brana Paunović", Rašanac, Petrovac na Mlavi
2. OŠ "Sveta Mihajlović", Burovac, Petrovac na Mlavi
3. OŠ "Đura Jakšić", Plažane, Despotovac
4. OŠ "Stevan Sinđelić", Veliki Popović, Despotovac
5. OŠ "Radoje Domanović", Bošnjace, Lebane
6. OŠ "Gornja Jablanica", Medveđa
7. OŠ "Vuk Karadžić", Preševo
8. OŠ "Slobodan Jović", Voluja, Kučevo
9. OŠ "Milutin Milanković", Rabrovo, Kučevo
10. OŠ "Heroj Radmila Šišković", Smederevska Palanka
11. OŠ "Radica Ranković", Lozovik, Velika Plana
12. OŠ "Ivo Lola Ribar", Veliko Gradište
13. OŠ "Bora Stanković", Karavukovo, Odžaci
14. OŠ "Sava Žebeljan", Crepaja, Kovačica
15. OŠ "Miša Stojković", Gaj, Kovin
16. OŠ "Miloje Čiplić", Novi Bečej
17. OŠ "Vuk Karadžić", Bač
18. OŠ "Aleksa Đilas Bećo", Tutin
19. OŠ "Prvi maj", Vladimirovac, Alibunar
20. OŠ "Adi Endre", Mali Iđoš
Država je samofinansirajućim studentima koji ispunjavaju zakonske uslove obezbedila povraćaj 50 odsto plaćene referentne školarine, čime neposredno smanjuje troškove studiranja za njih i njihove porodice. Prema podacima Ministarstva prosvete od 14. septembra, prvu ratu dobila su 39.772 studenta, kojima je isplaćeno oko 1,27 milijardi dinara, dok su za ovu namenu u budžetu obezbeđene četiri milijarde dinara. Ova podrška uređena je zakonom i predviđena je i za naredne školske godine.
Tokom 2026. isplaćivane su studentske stipendije i krediti u iznosu od 13.000 dinara mesečno, odnosno 130.000 dinara u deset rata. Stipendije za izuzetno nadarene studente iznosile su 24.000 dinara mesečno na osnovnim i master studijama i 30.000 dinara na doktorskim studijama, dok je mesečni iznos stipendije za nedostajuća zanimanja u prosveti 19.800 dinara.
Studentima je dostupna besplatna studentska kartica sa računom čije se održavanje ne naplaćuje, a preko kojeg se isplaćuje i povraćaj dela školarine. Država subvencioniše i smeštaj i ishranu, pa tako, na primer, u Beogradu studenti koji ostvare pravo na subvencionisane usluge smeštaj plaćaju od 1.500 do 2.790 dinara mesečno, u zavisnosti od kategorije smeštaja, dok doručak, ručak i večera zajedno koštaju 266 dinara.
Investiranje u budućnost ogleda se i u studentskim domovima, koji su sada na nivou hotela. Među realizovanim investicijama je i novi objekat Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu, za koji su izdvojena 764,4 miliona dinara. U novosadskim domovima "Car Lazar" i "Živojin Ćulum" obnovljena su 92 kupatila.
U Nišu je u toku završetak izgradnje studentskog doma sa 402 kreveta u 190 soba, među kojima je 12 dvokrevetnih soba prilagođenih osobama sa invaliditetom. Prema objavi od 15. oktobra, završetak objekta finansira se iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope i republičkog budžeta, u vrednosti od gotovo 1,14 milijardi dinara, a useljenje je najavljeno za akademsku 2027/28. godinu.
Za proširenje Studentskog grada u Beogradu planiran je novi blok sa približno 1.000 mesta, a raspisivanje tendera za izvođenje radova najavljeno je za početak 2027.
Za roditelje je važan finansijski aspekt obrazovanja, pa je podrška školarcima od velikog značaja. Grad Beograd je od 2024. godine uveo meru đačke pomoći od 20.000 dinara za učenike osnovnih i srednjih škola, Leskovac izdvaja od 8.000 do 15.000 dinara za nabavku udžbenika osnovcima, Mali Zvornik daje po 15.000 dinara učenicima od petog do osmog razreda. Priboj je za prvake obezbedio po 20.000 dinara, dok roditelji prvaka u Vranju jednokratno primaju po 7.000 dinara.
U veoma važne mere spada i podela besplatnih udžbenika na nivou republike, za šta je Ministarstvo prosvete obezbedilo 919.156 udžbeničkih jedinica za oko 96.000 učenika osnovnih škola koji ispunjavaju uslove i za tu namenu izdvojilo 1.020.954.000 dinara.
U prestonici je, recimo, nastavljena realizacija besplatnog programa engleskog jezika za predškolce.