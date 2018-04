ŠOKANTNA ISPOVEST PRIVATNOG DETEKTIVA IZ BEOGRADA: U Srbiji je prelomna 12. godina braka, tad se događa najviše PRELJUBA! Buduće mlade sve češće proveravaju mladoženju, ali i njegovu familiju!

BEOGRAD - Telefon je zazvonio čim je ušao u kancelariju. Na drugoj strani "žice" je četrdesetogodišnja žena koja sramežljivo priznaje da sumnja u muževljevu vernost. Počeo je da izlazi svaki vikend i izmišlja službena putovanja. Muškarac od pedeset godina želi da proveri da li ga supruga vara sa kolegom. Ponaša se, kaže, čudno u poslednje vreme.

Na posao odlazi sa ushićenjem i izgledom za noćni izlazak, a kući se vraća umorna i bez želje za bliskošću sa mužem. I jedna baka želi da razreši dilemu - da li njen suprug troši novac na kocku ili na druge žene. Telefon je usijan od poziva osoba uplašenih da je kategorija vernosti u njihovoj vezi ili braku ugašena, piše Život plus.

foto: AP

Devojka je odlučila da kroz "skener" propusti svog verenika i njegovu porodicu, kako bi pred oltar stala bez razmišljanja da li je zaista dobra prilika za nju. Za detektiva Bratislava Petkovića Petka iz Beograda, to je samo uobičajena slika radnog dana.

- Ljudi nam se svakodnevno obraćaju za pomoć, jer žele da im se u slici i reči potvrdi da njihova sumnja u partnera nije samo sumnja - kaže sagovornik Života plus. - Verujem da se svi oni potajno nadaju da ćemo im opovrgnuti sumnje, ali, nažalost, u 95 odsto slučajeva, mi potvrdno klimnemo glavom.

Ko su najčešći klijenti

Tog, ali i svakog drugog dana Petkoviću su se za pomoć obraćali i muškarci i žene, što govori da su pripadnici oba pola podjednako sumnjivi i sumnjičavi.

foto: Reuters

- Statistika je preciznija kada su u pitanju godine, pa nas tako najviše zovu mladi bračni parovi, koji su u braku od 2 do 15 godina. Iskustvo u radu mi govori da je za svakog prelomna 12. godina zajedničkog života, jer se tada dogodi najveći broj preljuba. Međutim, skoro nas je pozvala žena koja je već posle šest meseci braka posumnjala u muževljevu vernost, a mi smo morali da joj kažemo da je bila u pravu. Kao što, nažalost, u većini slučajeva potvrdimo sumnje klijenata. Žene nam često kažu: "Samo da ne bude to", a ono bude baš "to" - priča detektiv sa dugogodišnjim iskustvom.

Ona mu, nastavlja Petković priču, plaća i pošteno je da joj kaže punu istinu, sve ono što su njegove oči videle, a ona samo naslutila. Klijenti žele da saznaju sve detalje - sa kim su prevareni, gde, kako su se ponašali njihovi partneri, da li su se zaljubili...

foto: Reuters

- Znate li koliko je suza ovde proliveno i koliko se i mi potresemo kada moramo da im saopštimo loše vesti. Ali, nisu svi slučajevi isti. Jedan čovek (32) je došao kod nas u nadi da ga osećaj vara i da ga njegova žena, sa kojom je sedam godina u braku i sa kojom ima dvoje dece, ne vara. Međutim, ne samo da ga je varala, nego ono što mu je radila zaista niko ne zaslužuje, tako da je dobro što nam se javio, jer smo ga spasli muke. Naleteli smo na trojicu muškaraca sa kojima je bila. Biranim rečima sam mu to saopštio - otkriva naš sagovornik.

Jer, u ovom poslu je veliki rizik kako će klijenti da odreaguju kada im se pruže dokazi. Zbog toga dobar detektiv mora da bude i dobar psiholog, pa da ljudima predstavi neprijatnost na najpažljiviji način i time spreči eventualne tragedije.

foto: Reuters

Petković sa klijentima uglavnom ostaje u kontaktu, pa nam otkriva da su mnogi brakovi opstali uprkos dokazima o neverstvu. To je uglavnom pokušaj novog početka zbog dece.

Prevare na radnom mestu

U 90 odsto slučajeva preljuba se, kaže sagovornik, dešava u toku radnog vremena, najčešće na pauzi oko 10 sati, posle čega se preljubnici vraćaju u kancelariju, a po podne dolaze kući kao da se ništa nije dogodilo.

foto: Profimedia

- Žene najčešće varaju muževe sa kolegama. One očekuju da i posle desete godine braka dobijaju maksimalnu pažnju od supruga. Ali kako to izostaje, padnu na laskanje prvog kolege koji im danas pohvali frizuru, sutradan parfem, prekosutra haljinu - kaže detektiv.

Žena uletela u hotel, prebila ga pred ljubavnicom i strpala u kola

Pre dve nedelje Petković je čoveka od 72 godine uhvatio u preljubi sa ženom od 45 godina, koja će ga, jasno mu je, voleti do poslednjeg dinara. Supruga je posumnjala da je vara jer su, kako je rekla, ostali bez novca. Detektiv je krenuo u potragu i - naleteo na čoveka sa ljubavnicom u hotelu. Akcija je prošla bez incidenata, ali ponekad se i oni posledično odigravaju.

foto: Nebojša Mandić

- Žena iz unutrašnjosti nas je unajmila da pratimo njenog supruga i javila nam je da je otišao u Beograd. Pronašli smo ga u hotelu, sa nekom gospođom. Javili smo ženi, ona je odmah "doletela" taksijem, ušla u hotel, otišla do sobe, pokucala i kada je muž otvorio vrata, supruga je počela da ga udara, prebila ga je i strpala u kola - otkriva naš sagovornik.

Kad muž nema ljubavnicu nego ljubavnika

Žene je, međutim, uglavnom sramota dok detektivu pričaju da sumnjaju da su prevarene, jer ne znaju do kakvih će ih sve saznanja istraga dovesti. Desilo se i da žena sumnja da muž ima ljubavnicu, a on zapravo ima ljubavnika ili da muškarac pored supruge i stalne devojke ima i povremene devojke.

- Jednom me je angažovao klijent da mu pratimo ženu, a posle toga nas je zvala njegova žena da proveri da li je on vara. Odbio sam to, jer bih zaista prekršio svaki kodeks etike - kaže Petković i dodaje da se u suštini jedino raduje kada klijenta obraduje informacijom da je njegova sumnja bila bezrazložna.

foto: Reuters

Priča o ljubavnicama koje angažuju detektiva da prati žene svojih ljubavnika, nije mit. Ili to da ljubavnici žele da provere vernost muževa svojih ljubavnica. U takvim, ali i u nekim drugim slučajevima, klijenti neretko imaju visoke zahteve.

- Ponekad od nas traže da mi fizički povredimo osobu koju pratimo, da je "propustimo kroz šake", ogrebemo joj auto, izazovemo udes... Ali, mi na to ne pristajemo. Nema magije, fizičkih povreda ili bilo kakve povrede zakona - kaže detektiv.

foto: Reuters

Mlađi se lakše pecaju!

Svaki slučaj je posebna priča, a za koliko vremena će biti ispričana, najčešće zavisi od godina potencijalnih preljubnika.

- Potreba mlađih, pogotovo tridesetogodišnjaka, za seksom je daleko veća nego kod starijih, a on jeste pokretač za preljubu. Zbog toga nam je dovoljno samo tri do pet dana rada da ih, ako ima nečeg, uhvatimo na delu. Sporije je, međutim, otkriti prevaru ljudi u starijim godinama, jer oni mogu da se viđaju i na deset-petnaest dana. Može da nam se učini da su čisti, jer dve nedelje vode "pošten" život - otkriva Petković.

(Kurir.rs/Večernje novosti/Život plus/Tatjana Loš/Foto: Shutterstock)

Kurir

Autor: Kurir