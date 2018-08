OSTALO 9.000 MESTA ZA DRUGI UPISNI ROK NA FAKULTETIMA: Ovde imate najveće šanse da upadnete na budžet

Na fakultetima pet državnih univerziteta - Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Novom Pazaru ostalo je oko 9.000 slobodnih mesta za drugi upisni krug, od toga oko 2.700 budžetskih. Na najvećem univerzitetu u Srbiji, Univerzitetu u Beogradu ostalo je 2.914 slobodnih mesta, 890 na budžetu i 2.024 samofinansirajućih.

Najviše slobodnih mesta ostalo je na Poljoprivrednom 117 budžetskih i 276 samofinansirajući, zatim na Filološkom 108 budžetskih i 257 samofinansirajućih, Ssumarskom 83 budžetska i 141 samofinansirajuće mesto.

Kvote u prvom krugu nisu popunili Ekonomski i Pravni fakultet, za koje je ranijih godina vladalo veliko interesovanje, a poslednje dve, tri godine ono opada.

Na Pravnom fakultetu ostalo je 340 samofinansirajućih mesta, dok je na Ekonomskom ostalo nepopunjeno 362 mesta. Dekan Pravnog fakulteta prof. Vladan Petrov kaže da ne očekuje da će kvota ove godine biti popunjena ni u drugom krugu, jer iskustva prethodnih godina su pokazala da se u septembru upiše maksimalno 150 do 200 studenata.

"Poslednjih nekoliko godina opada interesovanje maturanata, ali nije ništa zabrinjavajuće. To je očekivano i posledica novih tendencija", kaže Petrov za Tanjug. Na Šumarskom fakultetu su ostala 83 budžetska mesta i 141 samofinansirajuće, dok je na Mašinskom ostalo 57 budžetskih i sedam samofinansirajućih.

Prodekan za nastavu Mašinskog fakulteta UB prof. dr Ljubodrag Tanović kaže da za razliku od prošle godine, ove godine imaju drugi upisni krug i da se nada na će kvote biti popunjene. On je rekao da na 540 mesta ove godine konkurisalo 1.037 kandidata, ali da su na prijemnom ispitu ostvareni slabiji rezultati i da 200 studenata nije položilo prijemni.

"Zadaci su bili na prošlogodišnjem nivou, ali je 200 kandidata ostvarilo slabije rezultate", rekao je Tanović za Tanjug. On je dodao da je fakultet od univerziteta tražio proširenje liste za samofinansirajuće studente i da im je odobreno 100 mesta, da je popunjeno 93, dok je sedam oštalo za drugi krug.

Podseća da je jedan od kriterijuma kod izbora fakulteta mogućnost zaposlenja, ne samo kod nas već i u inostranstvu.

Na Univerzitetu u Novom Sadu ostalo je 2.854 slobodnih mesta i to 815 budžetskih i 2.039 samofinansirajućih. Najviše slobodnih mesta ostalo je na Fakultetu tehničkih nauka 484 i to 104 budžetska i 380 samofinansirajućih. Mesta ima i na Pravnom fakultetu gde su ostala tri budžetska i 379 samofinansirajućih mesta. Na Priirodno- matematičkom fakultetu ima 354 slobodna mesta i to 216 budžetskih i 138 samofinansirajućih.

Na univerzitetu u Nišu ostalo je 1.598 mesta i to 436 budžetskih i 1.162 samofinansirajuća.

Najviše slobodnih mesta ostalo je na Ekonomskom, Pravnom, Mašinskom i Građevinsko- arhitektonskom fakultetu. Univerzitet u Kragujevcu moći će u septembru da upiše 1.373 studenta. O trošku države može da studira još 411 studenata, dok preostalih 962 mesta mogu da pupune studenti koji se finansiraju o svom trošku.

Najviše mesta ima na Pravnom i Ekonomskom fakultetu, ali i na Prirodno- matematičkom, Fakultetu tehničkih nauka. Na državnom univerzitetu u Novom Pazaru mesta ima za još 251 studenata. Najviše slobodnih mesta ima na departmanima za matematičke, ekonomske, tehničke nauke.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Nebojša Mandić)

Kurir

Autor: Kurir