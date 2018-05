UPISNA GROZNICA SAMO ŠTO NIJE POČELA: Mesta na državnim fakultetima za oko 20.000 brucoša

SPREMITE SE Mesec dana do prijemnog

Upisna groznica zbog upisa na fakultete i više škole samo što nije počela!

Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnih ispita na Beogradskom univerzitetu organizuje se od 20. do 24. juna, a prijemni ispit polagaće se od 25. juna do 1. jula. Upis bi trebalo da se završi do 13. jula.

Prema predlogu konkursa, na državnim univerzitetima na raspolaganju će biti oko 20.000 budžetskih mesta, dok je Univerzitet u Beogradu predložio 9.506 mesta na budžetu i 5.480 samofinansirajućih. Školarine će uglavnom ostati nepromenjene, jedino će iznos školarine biti promenjen na Matematičkom fakultetu, tako da će cene školarine varirati od 135.000 do 141.000 dinara.

Prošle godine su se budući studenti najviše interesovali za Medicinski fakultet i FON.



Šta poneti na prijemni

Potrebna dokumentacija

- popunjen obrazac prijave na konkurs

- overena foto-kopija ili original svedočanstva svih razreda srednje škole na uvid

- overena foto-kopija ili original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu na uvid

- dokaz o uplati naknade za prijemni ispit

- lična karta ili pasoš

