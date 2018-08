PROŠAO PAKAO NA TEHNIČKOM ZBOG BOJE OVOG MOTORA: Policija tvrdi žuta, tehnički pregled vidi ljubičastu a proizvođač nešto sasvim treće!

Nova pravila tehničkih pregleda prilikom registracije vozila zadaju svakodnevno muke vozačima. I dok vozači muče muku sa rupama na kolima i neispravnim delovima, Veselin Vesović je nedavno doživeo jednu totalno banalnu stvar kada je hteo da registruje motor. Naime, on to nije uspeo jer na tehničkom pregledu nisu mogli da utvrde koje je motor boje!

"Pre neki dan sam otišao da produžim registraciju motora, odnosno da uradim tehnički pregled. Sve je bilo u redu osim jedne, do tada, ne toliko bitne stvari, ali sada i te kako važne: boje", ispričao je Vesović.

Motor je kupio 2008. godine a već prilikom prve registracije u MUP-u su se dvoumili koju boju da mu upišu u dozvoli jer tu nijansu nisu imali u paleti boja.

"Posle dugog većanja, napisali su "žuta, svetla, metalizirana", međutim po podacima proizvođača, u pitanju je neka vrsta "platinum, metalik", koja "vuče" na svetlo braon", priča zbunjeni Veselin.

On je objasnio da je 10 godina vozio motor bez problema, ali da kontrolori na tehničkom pregledu nisu smeli da upišu istu boju kao u policiji zbog novih propisa jer njima boja motora liči na neku nijansu ljubičaste.

Kako priča dalje Vesović, ubeđivali su ga da mora u dozvolu da upiše novu boju po njihovom odabiru i pritom da plati 1.400 dinara za obrazac promene dokumenta, i da u protivnom motor neće moći da prođe tehnički.



"Naravno, počeo sam da se raspravljam sa njima, jer ja nisam farbao motor, i govorio sam da to nije ni žuta, a pogotovo ne ljubičasta, kao što oni smatraju. No, bez uspeha. Upitao ih je i šta će se desiti ako sledeće godine ode u neki drugi servis, a njima tamo boja zaliči na neku treću nijansu, naredne godine na četvrtu, i slično", priča on.

"Da li ja moram svake godine da plaćam po 1.400 dinara za promenu dozvole, i to ako ostane isti iznos? Naravno, samo su slegli ramenima i mahali paletom desetak osnovnih boja, koju su dobili od MUP-a. Ništa konkretnije o ovome nisu mogli da mi objasne ni u policijskoj stanici, jer kako kažu, ni u zakonu nije precizno definisano", ispričao je razočarani motociklista.

Na kraju, uz mnogo natezanja, vozilo je uspeo da registruje po starim podacima, ali ostaje neizvesnost kakva neprijatnost ga čeka sledeće godine, i koliko je još ovakvih začkoljica u pravilniku, koje sprečavaju vozače da registruju vozila bez nepotrebnih prepreka.

"Zaista mi nije ideja da krivim niti momke iz servisa niti policajce, samo želim da se regulišu ovakve situacije da mi ne bi tražili pare svake godine za nešto na šta nisam uticao i nisam kriv. U servisima su zaplašeni novim zakonom i drže ga se do slova, zato su insistirali da upišu boju koju su procenili da su videli. Siguran sam da ima još ljudi koji su dolazili u ovako neprijatne situacije kao ja. Po meni, jedino rešenje problema boja na vozilima jeste da se sa fabričke pločice upisuje broj šasije u kome stoji i oznaka fabričke boje, koja može da se proveri kod proizvđača", zaključio je Vesović.

