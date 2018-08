POKVARENO I TRULO MESO MOŽDA JEDEMO SVAKOG DANA, A DA POJMA NEMAMO: Obratite pažnju na male radnje i cene pašteta! Ovo su putevi prevara

U Srbiji je za četiri godine zatvoreno i izbrisano iz registra 15 objekata u kojima se obavlja klanje životinja, navode u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ipak, ispostavilo se da su neki od vlasnika ovih klanica nastavili isti posao, ali pod drugim imenom firme. Takođe, kada je reč o nelegalnim klanicama, niko ne zna koliko ih ima u Srbiji, a one se otkrivaju samo tokom "slučajne" kontrole inspekcije na terenu.

foto: Profimedia

Odgovor zvaničnika na pitanje da li postoji procena koliko švercovanog mesa ima na tržištu Srbije nisu dobijeni, kao ni precizni podaci o nelegalnim proizvođačima i trgovcima.

Uglavnom u malim radnjama?

Na osnovu toga može se zaključiti da se švercovano meso sumnjivog kvaliteta, poput onog iz Brazila koje je nedavno pronađeno, i na sreću uništeno, nalazi na našem tržištu.

Agroekonomski stručnjaci s kojima je razgovarano, tvrde da prokrijumčareno meso, nažalost, dospeva i do prodavnica i to uglavnom malih radnji, dok ga u velikim marketima nema. Oni ističu da ovakvo meso završi u paštetama, kobasicama, viršlama, salamama, mesnim narescima i drugim mesnim prerađevinama.

Bez zakonskog osnova o sprečavanju rada

U Upravi za veterinu kažu da su četiri od 15 zatvorenih objekata ponovo dobili odobrenje za rad.

foto: Reuters/Ilustracija

Oni objašnjavaju da na osnovu dobijenih podataka sa terena inspekcije donose rešenje o eventualnom brisanju objekta iz Registra odobrenih objekata.

Švercovano meso završi u malim radnjama

S druge strane, rad ilegalnih klanica je teže kontrolisati, i one se otkrivaju samo tokom kontrole. Tako su javnosti poznati podaci da su u poslednje četiri godine zatvorene tri ilegalne klanice, dve u selima Hisardžik i Seljašnica kod Prijepolja, i jedna u okolini Šida. U Upravi za veterinu naglašavaju da ovakve klanice nikada nisu zvanično i legalno obavljale delatnost.

- Veterinarska inspekcija je tokom inspekcijskog nadzora zabranjivala obavljanje neregistrovane delatnosti, kao što to čine i druge inspekcije – kažu u ovoj ustanovi, i dodaju da u ovim selima do danas ne postoje odobreni objekti za klanje životinja.

Agroekonomski stručnjaci tvrde da se prokrijumčareno meso sumnjivog kvaliteta nalazi u našim prodavnicama. Kao primer za to stručnjaci navode da se konzerva paštete dva velika proizvođača mesa prodaje po različitim cenama.

foto: Reuters/Ilustracija

- Tako, recimo, kod jednog proizvođača pašteta košta 50 dinara, a kod drugog 150 dinara, a radi se o istom proizvodu. Kako je to moguće? Upravo je to primer da jedan od njih koristi jeftino meso kome uskoro ističe rok, i koje se uvozi, a drugi mnogo skuplju, ali i kvalitetniju domaću sirovinu. To nije tajna – poručuju naši sagovornici.

Uvek neko pokušava da jeftino zaradi

Da smo imali mnogo dramatičnije slučajeve pokušaja trgovine ilegalnim i neispravnim mesom podseća agroekonomista Milan Prostran.

foto: Marina Lopičić

- Došlo je do zatvaranja čitavih klanica koje su trgovale pokvarenim mesom pre nekoliko godina. Ulazak krijumčarenog mesa u našu zemlju je posledica tzv. "mekih granica" sa Kosovom i Crnom Gorom. Uvek neko pokušava da na jeftin način zaradi novac – kaže Prostran, i dodaje da je zbog toga neophodno povećati broj inspektora koji otkrivaju ovakve slučajeve.

Prema njegovom mišljenju, veliki marketi insistiraju na svim mogućim deklaracijama i potvrdama proizvoda, pa tako i mesa. Zato je, kako ističe Prostran, malo verovatno da meso sumnjivog kvaliteta završi na njihovim rafovima.

- U velikim lancima to ne bi moglo da se desi, a da li se i koliko često dešava u manjim to niko ne zna – kaže Prostran.

On smatra da zbog niske kupovne moći u Srbiji potrošači kupuju manje kvalitetno meso.

foto: AP/Ilustracija

- Samim tim trgovci "beže" ka kategorijama mesa koje je jeftinije, pa tako i lošijeg kvaliteta. S druge strane, mora postojati mnogo strožija kazna. Tako bi trebalo da se onima koji pokušaju da prodaju ilegalno meso za sva vremena zabrani rad – navodi Prostran.

Svake godine dolazi meso iz Brazila

Prema rečima Branislava Gulana, člana Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, i ranijih godina smo imali nekoliko slučajeva krijumčarenja mesa upravo iz Brazila, ali i iz Argentine. On kaže da je 23 tone prokrijumčarenog mesa koje je veterinarska inspekcija nedavno pronašla i uništila samo jedan otkriveni slučaj koji je obelodanjen javnosti.

foto: Profimedia

- Takvo meso dolazi nam svake godine iz Brazila i Argentine, ide preko Crne Gore i Kosova i ulazi u Srbiju. Naša inspekcija ih otkriva, ali neće to da obelodanjuje. Ovo je sada izuzetak da su to uradili – kaže Gulan, i dodaje da je nemoguće proceniti koliko takvog mesa završi na rafovima trgovina u zemlji.

