UMESTO DA ZA PAR GODINA BUDU ISKORENJENE, MORBILE PONOVO ODNOSE ŽIVOTE: Destruktivni antivakcinaši srušili poverenje ljudi! Urazumimo se dok nije kasno!

Antivakcinaši su srušili globalni plan da se najkasnije za dve do tri godine proglasi iskorenjenost malih boginja na planeti i prestane potreba za vakcinacijom ljudi protiv te bolesti!

foto: Shutterstock

Da nije bilo destruktivnog ponašanja antivakcinaša, male boginje bi još 2010. godine bile eliminisane u Evropi! Isti slučaj bi se posle godinu, dve desio u celom svetu, posle čega bi nestala potreba za vakcinacijom.

Ovo je još pre nekoliko dana otkrio Prof. dr Zoran Radovanović, epidemiolog, koji je objasnio da su Severna i Južna Amerika uspele da eliminišu male boginje 2002. godine. Sve je krajem prošlog veka, navodi taj epidemiolog, ukazivalo da će se taj trend nastaviti, a onda su, kako dodaje, na scenu stupili antivakcinaši.

"Za američki podvig postignut te godine zaslužan je bio visok obuhvat vakcinacijom. Realno je bilo da se u Evropi desi to isto do 2010. No, tada su antivakcinalisti počeli da pronose glas kako vakcina dovodi do autizma. U obe Amerike su se potom vratile male boginje, ali su ih se ponovo oslobodili 2016. godine. Istovremeno, u Evropi je, takođe, počeo da pada procenat vakcinisanih. Mislilo se da će ljudi urazumiti, te da će Evropa do 2015. ipak proglasiti eliminaciju malih boginja, ali to se nije desilo", navodi prof. dr Radovanović.

foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, plan medicinske struke bio je da do 2020. godine pet, od šest regiona Svestske zdravstvene organizacije (SZO), odnosno svi osim jugoistočne Azije, budu bez morbila, a i da u tom delu Azije one nestanu za godinu, dve.

"Trebalo je odmah posle nestanka morbila u jugostičnoj Aziji, ali i kada se svetski stručnjaci budu uverili da nigde na drugom delu planete nema novih registrovanih slučajeva, da se proglasi takozvana globalna eradikacija ili iskorenjenost morbila. Tada bi prestala potreba za vakcinacijom", objašnjava ovaj stručnjak.

Kako dodaje, vakcinacijom su dosad iskorenjene velike boginje, a to proglašeno još 1980. godine, dok bi dečja paraliza na isti način trebalo da nestane za najduže dve godine.

"To je trebalo da se desi i kada su male boginje u pitanju", kazao je on.

foto: Marina Lopičić/Ilustracija

Međutim, to ne da se nije desilo, već sasvim suprotno, naročito kada je reč o Srbiji, koja je prva u Evropi po broju umrlih od malih boginja. To je pre nekoliko dana saopštila i Svetska zdravstvena organizacija (SZO), gde navode da je Srbija je tokom ove epidemije (zima i proleće bili su udarni meseci) prijavila najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa malim boginjama - 15. Da zlo bude veće, MMR vakcina je inače lako dostupna opštoj populaciji, ali bez obzira na to Srbiji od septembra ponovo preti ekspanzija ove bolesti. Epidemilozi su saglasni da ćemo zato još dugo ispaštati zbog, pre svega, suludih ideja i agresivne anivakcinalne propagande grupe ljudi koja je građanima, generalno, srušila kolektivni imunitet.

Međutim, ovde nije kraj opasnosti jer stiže jesen, povratak sa odmora i vraćanje u kolektive, od vrtića, škola do kancelarija, što su sve pogodna mesta za brže i lakše širenje virusa. Još je strašnije što bi ova epidemija morbila, upozoravaju epidemiolozi, mogla da se prelije i na sledeću godinu. Učestalosti malih boginja prevashodno će zavisiti od spremnosti roditelja da vakcinišu svoju decu, ali će zavisiti i od ažurnosti pedijatara jer bi oni trebalo da, između ostalog, nesavesne roditelje prijavljuju inspekciji.

foto: Nebojša Mandić

Osim toga, zavisiće i od ažurnosti nadležnih da sprovode propise, kažnjavaju i sprečavaju prijem nevakcinisane dece u kolektive, ali i od tolerantnosti društva prema pogubnom delovanju antivakcinalista.

Ako se u obzir uzme podneta krvična prijava grupe lekara i 270 roditelja, ukupno je 43 ljudi koji su protiv vakcinacije i koji joj se, uz raznorazna obrazloženja protive. Uglavnom je reč o o onima koji se ovom materijom profesionalno ne bave. Njihovo delovanje i širenje suludih ideja da MMR vakcina izaziva autizam, da je štetnija od malih boginja, da daje brojne komplikacije, kao i da ne garantuje dobar imunitet, izazvala je veliki strah kod roditelja. Oni su se u “svom radu” pozivali na monogo puta naučno pobijenu studiju iz davne 1988. godine, a koju je britanski medicinski časopis “Lancet” objavio, da MMR vakcina može da bude uzrok autizma. To su činili preko Fejsbuka, raznih portala, na predavanjima, skupovima...

Ključna posledica njihovog delovanja, a što epidemiolozi apostrofiraju, jeste sunovrat kolektivnog imuniteta. To u praksi znači da više nema 95 odsto vakcinisanih u opštoj populaci, čiji bi imunitet sprečio širenje morbila, posebno među onima koji nisu smeli zbog svog zdravstvenog stanja da prime vakcinu.

Posledice svega toga su, prema zvaničnoj statistici, 15 umrlih osoba u Srbiji.

Kako je nedavno objasnio epidemilog dr Predrag Kon, dete koje je primilo vakcinu stiče imunitet od bolesti, ali štiti i svoje roditelje, bake i deke koji nisu vakcinisani ili su primili samo jednu dozu, zbog čega spadaju u one koji mogu da obole.

foto: Reuters/Ilustracija

"Kada najveći deo dece primi vakcinu, to se naziva kolektivni imunitet, koji štiti i nevakcinisane. Za bolesti koje su visoko zarazne, poput malih boginja, potrebno je da se 95 odsto osoba vakciniše da bi se taj imunitet stvorio. Ako je dovoljno visok procenat dece vakcinisan, onda zaraza nema kuda da se širi. Tako se prekida lanac zaraze i epidemije", naveo je on. Jedina zaštita protiv malih boginja je MMR vakcina, saglasni su epidemiolozi, koji navode da ukoliko roditelji budu i dalje slušali i odbijali da vakcinišu decu MMR vakcinom, ova epiodemija će se nastaviti i iduće godine.

(Kurir.rs/Blic/Radmila Briza/Foto: Shutterstock)

Kurir

Autor: Kurir