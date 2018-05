SMANJUJE SE EPIDEMIJA: Toplo vreme ubija morbile, nova opasnost na jesen

Dolaskom toplog vremena, epidemija malih boginja se stišala u celoj Srbiji.

Epidemiolog Radmilo Petrović kaže za Kurir da je najvažnije da se do jeseni postigne 95 odsto obuhvata vakicnacije.

- To smo očekliviali i to se dogodilo. Epidemija morbila opada čim dođe toplo vreme jer je to zimska bolest. Više se ne greju stanovi, drže se otvoreni prozori i virus na 15, 20 stepeni lako ugine. Ako do jeseni ne postignemo 95 odsto obuhvata vakcinacije, može da se ponovi epidemija - kaže dr Petrović i apeluje na sve roditelje da vakcinišu decu prema kalendaru imunizacije.

