GUJON NAKON ZABRANE ULASKA NA KOSMET: Kucaću na sva vrata, neću odustati od pomoći Srbima!

BEOGRAD - Francuski humanitarac Arno Gujon poručio je danas da neće odustati od Kosova i Metohije i da će se žaliti na odluku da mu se na neodređeno vreme zabrani ulazak na KiM.

"Imam zvanično osam dana, svakako da ću da se žalim, da koristim sve legalne procese koje imam na raspolaganju i da kucam na sva vrata međunarodnih organizacija, misija, kako na KiM, tako i u Beogradu. Počeli smo da objavljujemo i u Francuskoj šta se dogodilo. Ne mogu da se pomirim sa tim da više neću moći da upalim sveću u Visokim Dečanima, gde sam se krstio, da neću moci da vidim svoje prijatelje, kumove", rekao je Gujon.

On je za RTS ispričao kako ga je kosovska policija ispitivala i pretresala tri sata, kao i kako su mu pripadnici kosovske obaveštajne službe zapretili da će uprljati njegovo ime, porodicu i imidž.

Kako je objasnio, zabrana ulaska na KiM izrečena mu je kada je trebalo da ide u selo Perkovce kod Novog Brda kako bi, zajedno sa vladikom Teodosijem, prisustvovao otvaranju farme živine, u koju je uloženo 50.000 evra.

"Kad sam na prelazu Merdar dao srpsku ličnu kartu cariniku, on je rekao izađi iz auta i naredio policajcu da me privede i stavi mi lisice. Međutim, taj policajac, pošto je bio Srbin, nije hteo da mi stavi lisice, i onda su me odveli u njihove prostorije, gde su me ispitivali i pretrsali tri sata, i data mi zabrana ulaska na KiM, bez obrazloženja, na neodređeno vreme", rekao je Gujon.

Kako je dodao, rekli su mu da ce doći specijalna ekipa iz Prištine, te je pomislio da će morati da ide u Prištinu, da će da ga uhapse.

Međutim, kako je naveo, to je bila ekipa kosovske obaveštajne službe, koja ga je ispitivala ne samo o humanitarnom radu, nego i o člancima u francuskom listu "Figaro" o nehumanim uslovima u kojima žive Srbi, Goranci, Romi na KiM, i o dokumentarcu na francuskoj televiziji o kršenju ljudskih prava i teškom životu.

"Oni su mi rekli 'pošto ti prljaš nas u Francukoj mi ćemo da uprljamo tebe, tvoju ličnost, porodicu, imidž, na svaki mogući način, preko svih mogućih kanala", rekao je Gujon.

Kako je dodao, kada vam neko iz obaveštajne službe to kaže, nije svejedno, "može da preplaši coveka".

Gujon je naglasio da je dobio moralnu podršku od mnogih ljudi, među kojima su predsednice Vlade Srbije, direktor Kancelarije za KiM, igumana manastira Visoki decani, vladika Teodosije...

Ističe da nije prijatan osećaj kada mu neko posle 14 godina humanitarnog rada zabrani ulazak na Kosmet i napominje da Srbi računaju na tu pomoć i podršku.

"Humanitarna pomoć na KiM je preko potrebna. Vidimo da se oni ne zadovoljavaju time da hapse i privode Srbe na KiM, nego su počeli da privode one koji pomažu Srbima i koji žive u lošim uslovima i koji o tome govore na zapadu", rekao je Gujon.

Istovremeno je izrazio nadu da će međunarodne misije i organizacije uspeti da ukinu ovu zabranu.

"To je kao da su zabranili jednom lekaru da ude u bolnicu. Ako ne mogu da uđem na KiM, to znači da ne mogu više da pomognem... Nadam se, imam veru i snagu, volju, iako sam sada potresen i tužan, necu odustati i nastaviću ovu borbu jer to je borba za istinu i pravdu za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji", poručio je Gujon.

