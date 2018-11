5 DIREKTORA DANAS POLAGALO ISPIT: Dobili licence, sad mogu na čelo škola i vrtića

BEOGRAD - U Ministarstvu prosvete danas je polagalo ispit i dobilo licence pet direktora osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova.

Oni su ispit polagali nakon savladanih obuka, a uslov za pristupanje polaganju ispita steklo je ukupno 362 direktora, odnosno oko 20 odsto od ukupnog broja.

Kako su neki od direktora koji su danas ispit položili rekli novinarima, na ispitu se ocenjivao kvalitet istraživačkog rada u kome su prikazivali rezultate postignute istraživanjem, ali i došli do preporuka za unapredjenje vaspitno-obrazovne prakse.

Oni su na ispitu obrazlagali i portfolio koji sadrži dokaze o ostvarenosti standarda školske odnosno predškolske ustanove.

Direktorka OŠ Nikolaj Velimirović iz Šapca Vesna Živanović rekla je novinarima da je čast za nju i njenu školu što je prva licencirana direktorka.

Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da do kraja školske godine očekuje da ispit položi polovina direktora školskih i predškolskih ustanova. "Ako na mestu direktora sede odlični menadžeri i dobri pedagozi škola može da napreduje i bude savremena", rekao je ministar.

On je naveo da se dugoročno pravi strategija kvalitetnog rukovodjenja školskim ustanovama i da žele da izbegnu mešanje i lokalnih samouprava i sindikati i svih drugih koji prave nekakve većine za izbor direktora.

"Stroge obuke i polaganje ispita će tome stati na put", dodao je Šarčević i istakao da je cilj licenciranja da će stručno lice obavljati posao na najbolji mogući način jer to može doprineti značajnom napretku u obrazovanju. On je kazao da direktor škole mora da bude uzor u naselju u kom radi, ali da to mnogi nisu. "Direktor mora dobro da saradjuje sa ljudima, a ne da čini usluge da bi za njega glasali", istakao je ministar.

Ispit su danas položili po jedan direktor iz Loznice, Svilajnca, Velike Plane, Šapca i Valjeva. U ministarstvu očekuju da do kraja 2021. godine svi imenovani direktori ustanova steknu licencu.

