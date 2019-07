ISPOVEST SRBINA KOGA SU ALBANCI DRŽALI U ZATVORU ZBOG NAVODNOG RATNOG ZLOČINA! MILOŠ: Teže od svake bolesti je da te okrivljuju za nešto što nisi uradio! Plašio sam se lažnih svedoka (FOTO)

Čini mi se da je teže od svake bolesti kada te okrivljuju za nešto što nisi uradio. Kada znaš da nisi kriv, a moraš to da dokazuješ. Verovao sam, ipak, da će pravda kad tad pobedit

Ovako počinje svoju ispovest Miloš Petković (55), iz Male Kruše kod Orahovca, kojeg je kosovski Specijalni sud oslobodio krivice da je u svom mestu počinio navodni ratni zločin. Posle devet i po meseci provedenih u pritvoru, kaže da se posle puštanja na slobodu najviše radovao susretu sa članovima porodice, sestrama, roditeljima.

Svestan da nema nikakve krivice i da je optužnica, koju je svojevremeno protiv njega podigla misija Unmik, lažna, Miloš u šali dodaje da se uželeo i razgovora jer je veći deo vremena u pritvoru proveo u samici i tišini. A najviše, dodaje, u razmišljanju ko je na pravdi boga želeo da ga optuži i kome je smetao, pogotovu što je sa Kosmeta otišao godinu dana pre ratih dejstava.

Iako sam i ranije odlazio iz zemlje u Slovačku, gde sam radio u fabrici televizora, tog 6. septembra prošle godine bio sam šokiran kada su me na granici zadržali mađarski policajci - seća se Petković. - Prvo su me dvadesetak minuta držali bez ikakvog objašnjenja, a potom su me odveli u policijsku stanicu u Segedinu gde sam proveo noć i gde su mi rekli da sam uhapšen zbog nekakvog ratnog zločina na Kosovu.

Bio je, kaže, zapanjen i kada su mu saopštili da će biti isporučen kosovskim organima vlasti, ali dodaje da ni u zatvoru u Budimpešti, ni u Grdovcu kod Podujeva nije imao nekih većih problema, jer su se prema njemu odnosili korektno. Nije, dodaje, razmišljao o strahu, ali je, ističe, sve vreme bio svestan da mu mogu podmetnuti lažne svedoke o navodnoj krivici.

- Najviše sam se plašio lažnih svedočenja Albanaca, jer znam da su mnogi Srbi robijali u kosmetskim zatvorima ni krivi ni dužni - nastavlja Petković. - Zato se ničemu dobrom nisam nadao.

U Prištinu je, iz Mađarske, preko Beča, stigao 17. maja ove godine i iz aerodromske zgrade odvezen u policijsku stanicu gde je ispitivan.

- Naravno da sam negirao krivicu, jer sam znao da nisam kriv. I pored toga što mi je pozlilo i posle pružene lekarske pomoći, u glavi su mi odzvanjale reči kosovske tužiteljke Drite Hajdari, koja mi je rekla da ne brinem i da nemam razloga da se sekiram ako nisam kriv. To su mi ponavljali i kasnije u zatvoru visokog rizika u Grdovcu kod Podujeva, gde su se takođe ponašali korektno prema meni, ali pretežak je osećaj kada ste lišeni slobode bez osnova - ističe Miloš, srećan što je, kaže, zahvaljujući advokatu Ljubinku Todoroviću, uspeo da dokaže da nije kriv.

Petković ističe da će podneti tužbu protiv kosovskih vlasti zbog neopravdanog višemesečnog boravka u pritvoru i dodaje da je odmah po izlasku na slobodu sestru najpre pitao za zdravlje roditelja Desanke i Anreje.

Želeo sam da zateknem živog oca, jer je pre tri nedelje imao infarkt - kaže nam Miloš, koji je posle oslobađanja iz zatvora i višesatne policijske provere na administrativnom prelazu Merdare, u društvu sestre i zeta, nastavio ka Kruševcu da zagrli roditelje. - Trenutno sam kod sestre u Kruševcu, ali nameravam da krenem u Beograd, da potražim neki posao.

