SVE DOK JE SRBIJE I RUSIJE BIĆE I ISTINE! Hutorskoj o međunarodnoj konferenciji Besmrtni puk u Beogradu: Lični odnos PUTINA i VUČIĆA garant da će naša deca uvek znati pravu priču o Drugom svetskom ratu

Lični odnos naša dva predsednika, Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, prema manifestaciji "Besmrtni puk", garant je da će deca u Rusiji i Srbiji uvek znati pravu istinu o događajima u Drugom svetskom ratu. Naša deca i unuci nikad se neće postideti predaka i njihove uloge u svetskoj istoriji. Beograd je izabran za prvi susret koordinatora marša "Besmrtni puk" van granica Rusije, jer ne postoji grad u Evropi u kome se sloboda toliko poštuje i nema države nalik Srbiji u kojoj se i mi Rusi osećamo kao među svojima, kaže Artjom Hutorskoj, prvi koordinator manifestacije "Besmrtni puk".

Šetnja "Besmrtni puk" se od 2011. godine održava širom sveta na Dan pobede nad fašizmom 9. maja.

Povodom međunarodne konferencije "Besmrtni puk" koja se prvi put održala van granica Rusije, u Beogradu su bile delagacije koordinatora iz 55 zemalja, Oni su boravili na dvodnevnoj konferenciji.



- Malo je reći da sam prezadovoljan boravkom i radom u Beogradu, jer je ovo događaj koji će ostati zapisan u istoriji. Prvi sabor, prvo svetsko okupljanje ljudi koji u više od 60 zemalja organizuju marš "Besmrtni puk", protekao je besprekorno. Hvala Beogradu, kaže Artjom Hutorskoj.

Prošle godine na ulicama Rusije u kolonama je marširalo 11 miliona ljudi. Oko 1.200.000 ljudi okupilo se na ulicama širom sveta. U Americi "Marš" se "gazio" u 25 gradova, a u Srbiji u 11. Hutorskoj objašnjava šta je imenitelj ovog fenomena:

- To je pamćenje i poštovanje za podvig predaka koji su zajedno uništili zlo fašizma. Naši vojnici tada nisu međusobno govorili isti jezik, niti su svi bili iste vere, ali su bili na istom zadatku: da čovečanstvu povrate slobodu. Zajednička manifestacija je dokaz da pravu istoriju niko ne može da izmeni.

Hutorskoj ističe da, nažalost, živimo u vremenu kada "politika melje istoriju". Jedan od primera je što Rusija i Srbija, najzaslužnije zemlje i narodi za pobedu nad planetarnim zlom, nisu pozvane na obeležavanje početka Drugog svetskog rata u Poljskoj. Dodaje da je i zbog toga Beograd odabran da bude domaćin Svetskog sabora "Besmrtnog puka".

- U Savetu Evrope doneta je rezolucija prema kojoj je sporazum Ribentrop-Molotov iz 1939. ocenjen kao uzrok izbijanja Drugog svetskog rata, podseća gost iz Rusije.

- Ti "novi istoričari" su zaboravili da je Moskva do tog sporazuma preklinjala evropske zemlje da naprave savez protiv Hitlera, ali da one to nisu htele. Naprotiv, sve do jedne te "evropske demokratije" su gurale Hitlera da napadne SSSR.

Ove godine, marš "Besmrtnog puka" na Mauricijusu iznenadio je organizatore u Moskvi. Manifestacije antifašista bile su u SAD, Kanadi, Australiji, Africi, čak i u Okeaniji. Marševi u Republici Srpskoj naročito raduju ljude u Rusiji.

- Naša dva naroda nije uspela da razdvoji ni sila kakva je nekad bio NATO, i to je najbolji znak da su naše prijateljstvo i poštovanje večno i neuništivo, poručuje Hutorskoj.

(Kurir.rs/Večernje novosti)

