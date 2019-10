ALARMANTNO! SVE OKRUTNIJE TRAGEDIJE IZ STRASTI: Svaki četvrti nasilnik ubio ženu pa sebe!

Svakoj ženi ili devojci koja trpi psihičko ili fizičko nasilje, ako partner preti da će situaciju „rešiti“ samoubistvom, trebalo bi da se upali crvena lampica, to je ozbiljna pretnja, kažu stručnjaci

Gordanu Kukolj (37), pekarku iz Bariča, pre nekoliko dana teško je ranio bivši ljubavnik Ahmo Huseinović (60), koji je potom pokušao da izvrši samoubistvo. Ovaj slučaj poslednji je u nizu nasilja nad ženama koja se po sličnom scenariju sve učestalije dešavaju.

Naime, samo tokom prošle godine u porodičnom nasilju stradalo je 30 žena, a skoro svaki četvrti nasilnik je nakon ubistva žene ubio i sebe, dok je 13 odsto njih to pokušalo!

foto: Profimedia

U poslednjih mesec i po dana četiri žene su ubijene, u jednom slučaju ubistvo žene je pratilo i samoubistvo počinioca, a u drugom pokušaj samoubistva.

Dragana Veljović, koordinatrka SOS telefona 0800/35-00-36 pri udruženju Fenomena, navodi za Kurir da je prema podacima Mreže Žene protiv nasilja, prošle godine ubijeno 30 žena, a da je u 30 odsto slučajeva nasilnik posle ubistva izvršio ili pokušao samoubistvo.

- Slična je situacija i ove godine. Zato su pretnje samoubistvom partnera prepoznate kao indikator visokog rizika za smrtni ishod nasilja nad ženom. Jednostavno rečeno, svakoj ženi ili devojci koja trpi psihičko ili fizičko nasilje, ako partner preti da će situaciju „rešiti“ samoubistvom, trebalo bi da se upali crvena lampica. Pretnju nasilnog muža ili momka da će se ubiti treba shvatiti kao vrlo ozbiljnu pretnju po sopstvenu bezbednost, jer ako ne poštuje svoj život, još manje će poštovati njen - kaže Veljovićeva.

Ona dodaje da bi to isto u vidu trebalo da ima i okruženje žene koja trpi nasilje, kao i okruženje muškarca za koga se zna da je nasilan.

- Ako najavljuje suicid, to je ozbiljna pretnja i za ženu. Zato bi trebalo na vreme da reaguju - kaže ona.

foto: Damir Dervišagić

Psiholog Aleksandra Janković kaže za Kurir da ljudi tog tipa, odnosno nasilnici, ženu tretiraju kao svoj posed.

- Oni misle da joj mogu oduzeti život zato što je doživljavaju kao posed, ali upravo zbog te psihopatološke varijante oni prosto negde gube poligon na kome mogu da demonstriraju moć, uz pretpostavku da to više neće biti moguće, da će biti u zatvoru, oni pokušavaju samoubistvo - navodi ona i dodaje:

- Paradoks je to što oni imaju ideju da ako je pokušao da se ubije, da je to manje zlo, on kao ima ideju da tako ispravlja nešto što je uradio. Taj bolesni poriv nikako ne umanjuje njegov zločin!

ZA MESEC DANA UBIJENE ČETIRI ŽENE 14. septembar - Gordanu Jovanović (47) ubio je bivši muž Miša (57) iz pištolja u kafiću u centru Kruševca, dok je njenog brata teško ranio. Bežeći od policije se isprevrtao kolima, izašao iz olupine i ubio se 15. septembar - Sanju Janković (42) sa dva hica iz sačmare ubio je nevenčani suprug Petar Živković (74) u selu Svileuva kod Koceljeve 23. septembar - Marinu Đuričić (30) ubio je bivši dečko Stefan Golubović (31) iz pištolja u beogradskom naselju Kotež i pokušao da izvrši samoubistvo 13. oktobar - Violetu Jošić (19) u njenoj kući u selu Batalage kod Koceljeve brutalno je ubio bivši dečko Dušan Petronijević (34)

Pomoć žrtvama

PRIJAVITE NASILJE

Ako trpite nasilje ili znate nekoga ko to trpi, pozovite SOS telefon 0800/35-00-36 ili telefon policije za prijavu nasilja u porodici 0800/100-600.

Možete kontaktirati i sa sigurnom kućom na brojeve telefona 0800/011-011 i 329-14-40.

Kurir.rs/Mina Branković Foto: Shutterstock

Kurir