IT PREKVALIFIKACIJA: Ministar obišao FON, 150 miliona za obuku 1.000 IT stručnjaka, uključujući i osobe sa invaliditetom

BEOGRAD - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević posetio je danas Fakultet organizacionih nauka (FON) u Beogradu gde je u Istraživačko-razvojnom centru razgovarao s polaznicima prvog kruga Programa prekvalifikacija za IT za osobe sa invaliditetom.

"Vrlo je važno da osobe sa invaliditetom uključimo u naše društvo i jedan od načina jeste upravo da im damo priliku na zapošljavanje i da rušimo barijere i stereotipe koji postoje o tim osobama", rekao je Djorđević novinarima.

Izrazio je zadovoljstvo što su osobe sa invaliditetom na IT obuci i dodao da veruje da će više njih, nakon obuke, dobiti priliku da rade.

Ministar je rekao da je za sledeću godinu obezbeđeno, za početak, 150 miliona dinara za obuku 1.000 IT stručnjaka, uključujući i osobe sa invaliditetom.

"Želja nam je da taj broj bude i veći i sigurno će biti, ako te osobe posle obuke dobiju priliku za posao", dodao je Đorđević.

Program prekvalifikacije za IT pokrenut je na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Ovo je prvi put da taj program uključuje osobe sa invaliditetom, a sprovodi se uz pomoć Kancelarije za IT i eUpravu, u saradnji s Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Programom UN za razvoj (UNDP) i Udruženjem Forum mladih sa invaliditetom.

Prema rečima direktora Kancelarije za IT i eUpravu Mihaila Jovanovića, Program prekvalifikacije za IT do sada je u nekoliko krugova prošlo skoro 2.000 polaznika.

"Polaznici prvog kruga su napravili takav rezultat da je više od 30 odsto njih već našlo zaposlenje... ovaj, peti krug je organizovan za osobe sa invaliditetom i omogućili smo da se za 15 polaznika sa teritorije grada Beograda održi šestomesečni kurs, tri puta nedeljno i posle toga još 120 sati praktične nastave", rekao je Jovanović.

Zahvalio je Fakultetu organizacionih nauka jer je to, kako je rekao, jedini fakultet u Beogradu koji ima sve uslove da osobe sa invaliditetom mogu da prate ovakve kurseve.

"Nadam se da ćemo dogodine pokrenuti još nekoliko ovakvih kurseva i pozivam sve kojima su potrebni IT kadrovi da angažuju osobe koje su završile prekvalifikacije za IT, a posebno osobe sa invaliditetom", dodao je Jovanović.

Dekan FON-a Milija Suknović rekao je da taj fakultet na ovaj način izražava spremnost i društvenu odgovornost da podrži sve projekte Vlade Srbije, uključujući i projekat prekvalifikacije osoba sa invaliditetom u IT sektor.

"Nadam se da su polaznici kursa zadovoljni sticanjem znanja iz oblasti IT industrije, čime menjaju svoju profesionalnu orijentaciju kako bi se na najbolji mogući način snašli u kompanijama kako domaćim, tako i međunarodnim jer svi znamo da je znanje pasoš za budućnost", dodao je Suknović.

Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Fransin Pikap rekla je da 10 odsto osoba sa invaliditetom ima pristup internetu i dodala da IT sektor u Srbiji brzo raste.

"Želimo da vidimo koje su mogućnosti koje ovaj sektor može da pruži osobama sa invaliditetom kao i drugim osobama, i upravo će ovaj projekat, koji zajedno sprovodimo sa Vladom Srbije, stvoriti nova radna mesta za ljude, ujključujući i osobe sa invaliditetom", dodala je ona.

Među polaznicima prvog kruga Programa prekvalifikacija za IT za osobe sa invaliditetom je i Jelena Kostić, koja je po zanimanju defektolog, a trenutno završava master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

"Želja mi je prvenstveno da znanje koje sam stekla na fakultetu i iskustvo koje imam u radu sa osobama sa invaliditetom spojim sa programiranjem kako bih jednog dana bila u mogućnosti da napravim softver i programe za pomoć osobama sa invaliditetom u Srbiji", dodala je ona.

(Kurir.rs/Tanjug)

