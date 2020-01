JEZIV PRIZOR U SMEDEREVSKOJ ŠKOLI: Stolica BOLA I SMRTI za mučenje đaka?!

Grupa nasilnih učenika Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Smederevu došla je na bolesnu ideju i napravila „stolicu bola i smrti“, koja im služi za mučenje, batinanje i zlostavljanje svojih vršnjaka žrtava, tvrdi za Kurir grupa uznemirenih roditelja čiji mališani pohađaju ovu osmoletku.

Oni su nam priložili i fotografije „batinaške stolice“, na kojoj je ispisano: „BATINE! Stolica bola i smrti“.

- Deca su nam pokazala fotografije i prijavili su nam da u školi postoji „stolica bola i smrti“, koja služi da se na njoj batinaju i premlaćuju pojedini učenici za koje nasilnici utvrde da su pogodni za maltretiranje. Strašne slike stolice prestravile bi svakog čije dete ide u ovu školu, a morale bi da budu zvono za uzbunu svima u ovoj ustanovi, a posebno najodogovornijem licu, direktorki Dijani Ćetković - naveli su u pismu uplašeni roditelji.

Zabrinuti

Oni su naglasili da direktorka verovatno „neće ni trepnuti na ovo organizovano maltretiranje dece u školi“.

- U ovoj školi je i ranije bilo slučajeva vršnjačkog nasilja, tada nas je jako zabrinulo njeno nereagovanje. Deca nam očigledno idu u školu u kojoj se nasilje toleriše i posmatra blagonaklono - istakli su uznemireni roditelji.

S druge strane, direktorka OŠ „Dositej Obradović“ Dijana Ćetković tvrdi za Kurir da nije bilo nikakvog nasilja i premlaćivanja, te da je u pitanju neslana šala koju su deca napisala na naslonu stolice.

- Kada su deca došla u drugu smenu 23. januara, videli su stolicu i odmah je odneli u radionicu domara. Nije bilo nikakvih indicija ni pritužbi učenika i roditelja da je neko zlostavljan, a kamoli da je stolica upotrebljena u svrhe zastrašivanja ili premlaćivanja. Odeljenske starešine znaju da postoji ta stolica i pokušali su da saznaju ko je to nažvrljao, međutim, to je teško da se sazna - navela je Ćetkovićeva.

Anonimne prijave

Ona je dodala da prijave ove vrste uvek stižu od anonimnih roditelja, kao i da ona ima punu podršku saveta roditelja i kolega, te da nekome to očigledno smeta.

- Takvo podmetanje je kukavičko i bedno, kakve su to insinuacije? Deca jesu to nažvrljala, ali od nečega što se dogodilo oni izvrću da je došlo do premlaćivanja. To je dečja neslana šala, jer deca svašta gledaju i u medijima i u filmovima i svašta im pada na pamet, ali daleko od toga da je bilo nasilja - zaključila je Ćetkovićeva.

Odgovore od Ministarstva prosvete povodom ovog slučaja nismo dobili do zaključenja ovog broja.

Incidenti iz godine u godinu VRŠNJAČKOG NASILJA BILO I RANIJE Podsetimo, u septembru prošle godine majka V. Z., čija ćerka pohađa pomenutu školu, svedočila je za Kurir da je njeno dete (tada prvi razred) bilo žrtva nasilja, te da su je davile dve učenice drugog razreda. Godinu dana pre toga još jedan slučaj uznemirio je javnost, kada su roditelji tvrdili da je četrnaestogodišnji dečak u dvorište ove škole navodno pokušao da siluje učenicu sedmog razreda, ali je srećom naišao domar i dečak nije uspeo u svojoj nameri, već je pobegao.

Psiholog Aleksandra Janković BATINAŠKA STOLICA JE EKSTREMNO SUROVA Psiholog Aleksandra Janković ocenila je za Kurir da je pravljenje batinaške stolice ekstremno surovo, kao i da taj problem treba rešiti pod hitno kako ne bi eskalirao i doveo do posledica po žrtve nasilja. foto: Damir Dervišagić - Ovo je definitivno povod da se pokrene neka vrsta ozbiljnijeg rada s tom decom, a treba uključiti i roditelje. Roditelji dece koja imaju tendenciju da nekog muče i nanose mu bol treba da se zapitaju: „Šta je ovo? Šta mogu da preduzmem?“, i to ne zbog toga što će uslediti sankcije u školi, nego što će takvo dete živeti s velikim problemima. S ovakvim stvarima nema šale i čekanja, važno je za žrtve da se ovo što pre reši kako bi se izbegle posledice - istakla je ona.

