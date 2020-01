SLOMIĆE NAS PROLEĆE U JANUARU! DUPLIRAN BROJ OBOLELIH OD GRIPA: Za vikend 20 stepeni, povećana OPASNOST OD INFARKTA!

Za sedam dana duplirao se broj pacijenata koji imaju grip ili oboljenja slična gripu i sada ih je u Srbiji, prema poslednjim zvaničnim podacima, 13.442.

Prethodno je bilo, prema rečima Zlatibora Lončara, ministra zdravlja, 6.020 obolelih. Reklo bi se da će tokom ovih prolećnih dana usred zime, kada se za vikend očekuje i preko 20 stepeni, grip i ostale respiratorne infekcije eksplodirati među ljudima, ali nas stručnjaci uveravaju da to neće biti tako - dečji raspust u školama spašće stvar, dok virusu gripa, kako tvrde epidemiolozi, pogoduje suvo i hladno vreme. Jedini koji bi trebalo da budu na oprezu su kardiovaskularni bolesnici. Oni reaguju na kolebanje vremena i do srede, za kad se očekuju nagli pad temperature, ponegde i za 15 stepeni, i pojava snega, mogao bi da bude povećan broj infarkta.

Raspust je spas

Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović kaže za Kurir da ne očekuje da tokom ovog neuobičajeno toplog perioda poraste broj obolelih od gripa i drugih infekcija disajnih puteva jer su od danas deca na raspustu. To će, kako navodi, doprineti stagnaciji broja obolelih, eventualno će biti zanemarljivog porasta broja obolelih koji su sada u takozvanoj inkubaciji bolesti:

- S druge strane, širenju virusa gripa pogoduje hladno i suvo vreme.

Dr Snežana Despotović Kušljević, specijalista opšte medicine u DZ Palilula, kaže za Kurir da niko ne može da predvidi da li će i u kom obimu nagla promena vremena uticati na porast broja obolelih od gripa i drugih respiratornih infekcija jer su u pitanju kratkotrajne oscilacije temperatura.

- Da traju 15 dana, mogli bismo da pretpostavimo da će porasta inficiranih biti - navela je ona.

Vakcinisano 300.000

Zato neka budu oprezni kardiovaskularni bolesnici, kaže za Kurir kardiolog prof. dr Miljko Ristić.

- Kada su kolebanja vremena u toku, prvo je toplo, pa onda usledi naglo zahlađenje, može se očekivati da reaguju oboleli od kardiovaskularnih bolesti. Najnepovoljniji rezultat toga je povećan broj infarkta. Zbog toga je neophodno da oni redovno piju svoju terapiju i na prve znake pogoršanja simptoma posete svog lekara - naveo je on.

Kako je naveo ministar Lončar, među pacijentima koji trenutno imaju respiratorne infekcije najviše je dece. Lončar je rekao i da je više od 300.000 ljudi vakcinisano protiv gripa i da se i dalje beleži umerena aktivnost tog virusa, što je i očekivano za ovo doba godine.

- Pažljivo pratimo situaciju, ukinuli smo posete bolnicama. Olakšavajuća stvar je što se bliži zimski raspust i deca neće ići u školu - rekao je Lončar.

DUGOROČNO PROGNOZA VREMENA Snega ni za lek

Meteorolog Đorđe Đurić kaže za Kurir da će danas biti pretežno sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura biće od devet do 15 stepeni, u Beogradu 12.

- Sutra će biti tokom većeg dela dana suvo. Maksimalna temperatura biće 12 do 16 stepeni, a u nedelju od 14 do 20. Još toplije biće početkom sledeće sedmice, a maksimalna temperatura biće ponegde i preko 20 stepeni. U sredu sledi obrt. Biće osetno hladnije. Ponegde će temperatura pasti i za 15 stepeni i vratiće se na onaj uobičajeni nivo za ovo doba godine. Naravno, biće u plusu. Biće ponegde kiše, na planinama sneg, a postojaće uslovi da on padne i u nižim predelima - objašnjava Đurić.

Prema dugoročnoj prognozi RHMZ, u februaru će slabog snega biti samo šest dana - 6, 7, 8. i 10, pa 25. i 29. februara, a prosečne temperature kretaće se uglavnom iznad nule.