KURIR NUDI BAŠ POŠTENO REŠENJE: Ličnosti iz javnog života podržale predlog da svi kablovski operateri NUDE SVE KANALE!

Sve veći broj javnih ličnosti podržava inicijativu Kurira da svi kablovski operateri imaju u ponudi sve kanale, a da se za korisnike potom bore na druge načine - cenom, paketima, pokrivenošću mreže...

Korisnici da ne trpe

Glumac Svetislav Bule Goncić kaže da bi to bila dobrobit za gledaoce.

- Vaša inicijativa je dobra i svima treba omogućiti da imaju sve kanale. Nisam neko ko je fan sporta i na TV pratim obično Diskaveri i filmske kanale koje puštaju vesterne. Nisam dovoljno upućen u rat između Junajted grupe i Telekoma, ali mislim da je ovo pogrešan način za tu borbu, u kojoj najviše trpe građani - kaže on.

Ekonomista Miladin Kovačević ocenjuje da je naša inicijativa više nego pravedna.

- Potpuno se slažem s tom inicijativom Kurira. To je prosto u duhu slobodnog tržišta i ravnopravne utakmice. Znači, da svaki provajder omogući da svaki kanal zakupi svoj signal. Da svako može da dođe kod svog provajdera da konkuriše i da dobije pravo emitovanja. To je poštena tržišna utakmica. To je, i što se tiče građana, najpravednije. To je jednostavna stvar - ističe Kovačević.

Moramo da se snalazimo

Podrška stiže i iz sveta sporta. Vladimir Matijašević, sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije, ističe da bi realizovanje našeg predloga umnogome olakšalo život svim ljubiteljima TV programa:

- Mi, ljudi iz sporta, najbolje znamo šta znači imati i po nekoliko „risivera“ i plaćanje po dve-tri pretplate da bismo dobili sve sportske kanale, jer volimo da pratimo utakmice ili zbog posla moramo da budemo u toku. Konkretno, u mom slučaju, morao sam da se opremim sa tri „risivera“ da bih obuhvatio sportske kanale, pa mi je lako da zamislim situaciju u kojoj se sve što me zanima nalazi na jednom mestu. Da ne pričam i da su se utakmice reprezentacije Srbije selile s kanala na kanal, tako da su i navijači bili prinuđeni da se snalaze ako njihov kablovski operater nema u svojoj ponudi, recimo, Sport klub.

