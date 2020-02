MARKOVIĆ: Nijedan narod nema ovako divan praznik! Veličanstven ustanak! To što neko ne zna šta slavimo, kriva je i škola

Nijedan narod nema takav praznik, to nam je bilo malo, pa smo u prvoj generaciji posle toga, doneli najslobodoumniji Ustav u Evropi, istočno od Belgije i Francuske, ističe istoričar

BEOGRAD - Srbija danas slavi Dan državnosti, a istoričar Predrag Marković kaže da je srpska revolucija 1804. godine prvi događaj gde se jedan mali narod sam oslobodio i stvorio izuzetno napredno društvo.

"Nijedan narod nema takav praznik, to nam je bilo malo, pa smo u prvoj generaciji posle toga, doneli najslobodoumniji Ustav u Evropi, istočno od Belgije i Francuske", ističe Marković za RTS.

On je rekao da moramo stalno da ponavljamo koliko je to divan praznik, jer ustanak zvuči uobičajeno.

Prema njegovim rečima, srpska revolucija 1804. godine je prvi događaj gde se jedan mali narod sam oslobodio i stvorio izuzetno napredno društvo.

Srbija obeležava dva velika događaja. Narodna skupština je 2001. godine usvojila kao zvanični praznik. "Sretenje tako spaja ratničku borbu za slobodu Srba od Turaka i početak moderne evropske demokratije", rekao je Marković.

"Narod koji je bio toliko ugrožen da su se vođe okupile u jednoj jaruzi i krile se po šumi kao zveri, u jednoj generaciji se sopstvenom borbom oslobodio", kaže Marković. To, kaže ovaj istoričar, ljudi treba da znaju i da se ponavlja.

"Srbi su radili da se oslobode od vlasti ogromne moćne sile kao što je turska carevina i uspeli su da 1835. postanu najslobodniji narod u Evropi", kaže on. Ustav Dimitrija Davidovića rađen je po ugledu na Belgiju i Francusku. Ti demokratsku ustavi su kasnije usvojeni u celom svetu, dodaje Marković.

"Ali treba imati u vidu da smo prva zemlja koja je ukinula feudalizam. Dok kod naše braće Rumuna 1835. još postoje robovi, svaki Srbin je slobodan građanin. Mi smo generacijama i po pravima i slobodama bili ispred Rumunije, Austrougarske, Rusije", naveo je Marković.

To što neko ne zna šta slavimo kriv je i školski sistem, kao i mediji, smatra Marković, jer u većini najava se to formalno ističe. "Naš ustanak je jedini koji je uspeo i to je ono što je veličanstvneo u tom ustanku iz 1804. godine", kaže poznati istoričar.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

