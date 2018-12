UMRO BIH DA NIJE BILO DOBRICE ĆOSIĆA: Predrag Marković o hit seriji "Koreni", druženju s prvim predsednikom Jugoslavije i ćerki Mioni

Svake nedelje je uz RTS i seriju "Koreni", snimljenu po istoimenom romanu Dobrice Ćosića, i Predrag Marković.



Istoričar i potpredsednik Socijalističke partije Srbije nije vezan za ovoj program samo zato što u njemu igra i njegova ćerka Miona, već ga s velikim piscem povezuje i zajednička porodična istorija.



- Svi misle da mi je Dobrica ujak zato što nam se razlikuju prezimena, a to je otuda što su moj otac i on braća od tetke, a ne rođena braća. Dosta smo bili bliski. Kod njega su me prvo vodili da se pohvale kad sam bio dobar đak ili kad bih postigao neki uspeh. Posle, kad sam odrastao, družili smo se "samostalno". Uticao je na mnoge velike odluke u mom životu, pa i na to šta ću studirati - ispričao je Marković novinarima na skupu u Udruženju književnika u programu posvećenom njegovom rođaku.

Istoričar je tada otkrio da mu je Dobrica Ćosić 6. septembra 1965. spasao život.



- Bio sam nedonošče, rekorder nedonošče, a u to vreme nije bilo inkubatora u Beogradu. Moja majka se, u strahu za sina, zaključala u lekarsku sobu sa mnom... I tada je Dobrica - na sreću, tada nije bio disident - uspeo iz Zagreba da dobavi inkubator. Tako smo od početka mog života na neki način povezani - rekao je Marković.

Miona je moja zvezda U seriji "Koreni" epizodnu ulogu krčmarice Zore tumači Miona Marković, ćerka Predraga Markovića i unuka Dobrice Ćosića. Njene scene emitovane u šestoj epizodi izazvale su polemike u javnosti i tvrdnje da su i tada postojale sponzoruše.

- "Koreni" su nas podsetili da razmišljamo o svojim korenima u istoriji. Mionina popularnost me ne iznenađuje. Ona je za mene uvek bila zvezda. Nisam ljut što nije upisala istoriju. Volela je samo da ide na školska takmičenja, a podržao sam je kad je upisala glumu - kaže Marković za Kurir.

Ćosiću bi, smatra Marković, bilo drago da ga vidi u SPS.



- On je bio partizan i levičar i sigurno da bi mu to bilo bliže nego neka druga moja politička opredeljenja. U smislu odabira opcije ne bi bilo problema. U smislu žrtvovanja udobnosti - ne bi imao šta da mi kaže, on je žrtvovao više. Mogao je da bude srpski Havel. Nije imao nikakvu korist od politike, ni dnevnicu nije hteo da uzme kad je išao u inostranstvo, a proveo je dve trećine svog mandata na konferencijama po svetu. Vozio se u "floridi", hteo je da se vozi u domaćem autu. Bio je politički idealista, čak i u dubokoj starosti - zaključio je Marković.

Politika u krvi: Pradeda Lesa crkao zbog izbora Marković konstatuje da je njemu, kao i Ćosiću i njegovim junacima Katićima, bavljenje politikom u krvi.

- Njegov deda, a moj pradeda Lesa je crkao zbog politike, tako da je to nama u krvi. Lesa je sam finansirao svoju političku kampanju, zadužio se, izgubio izbore i onda je precrkao. Dobrica je bio s njim kao dete, otrčao je do babe, a baba je rekla: "Dockan crče pseto." Zato što je Lesa bio zadužio celo imanje. Bio je pošten čovek. Za razliku od današnjih političara, on je svojim novcem finansirao kampanju i - sve je izgubio. Tako da je to usud potomaka Lesinih - objasnio je Marković, što je pisac, vidimo, iskoristio kao okosnicu priče u "Korenima".

