STAV STRUKE: Vrtići i kafići se otvaraju posle Đurđevdana, a evo kada ćemo moći na utakmice i koncerte

Pijace, teretane, frizerski i kozmetički saloni su otvoreni, kao i kladionice, uskoro će ponovo proraditi i međugradski saobraćaj. Postavljaju se i brojne druga pitanja: kada će deca ponovo moći u vrtiće i škole, dokle će trajati zabrana rada ugostiteljskih objekata i održavanja sportskih događaja...

Član kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović kaže da će mere koje štab bude predložio za 1. i 6. maj, odnosno Đurđevdan, morati da budu sprovedene, a razlog je da svaka opasnost od zaražavanja bude eliminisana ili svedena na minimum.

"Ne smemo dozvoliti okupljanja, jer sve ono što mi danas sprečimo vidljivo je kroz statistiku za 7 do 10 dana, tako da ćemo tek negde sredinom maja imati jasniju sliku koja će nam poslužiti kao putokaz koje mere da skidamo, a koje da ublažavamo. Odgovor na pitanje kada ćemo moći da ukinemo zabranu okupljanja je sada nemoguće dati", kaže Tiodorović i dodaje:

"Razmišlja se o tome da li ipak decu vratiti u škole, ali i to je problematično jer nam dolazi leto. Stvar je u tim produženim boravcima za decu do 12 godina koji su roditeljima potrebni da bi imali gde da ih ostave dok su na poslu. Privreda mora da funkcioniše, roditelji moraju na posao, a ako nemaju kome da ostave dete, šta da rade kad po zakonu ne smeju da ih ostavljaju same kod kuće do 12 godina".

Vrtići moraju da počnu da rade.

"Vrtići moraju da počnu da rade, naravno, uz određene propisane mere koje podrazumevaju da deca borave u manjim grupama, pod određenom zaštitom. Roditelji i tih mališana moraju da se vrate na posao. O svakoj odluci koju budemo donosili moramo mnogo da vodimo računa. Moramo sve dobro da razmotrimo. Svaka mera je neophodna, apsolutno neophodna, jer će virus možda biti prisutan i tokom leta, iako u sporadičnim slučajevima. Budite strpljivi, maske i rukavice su nam neophodne, ne smemo se opustiti, a siguran sam da je svaki građanin svestan svega. Snašlo nas je to što je snašlo i čitav svet, naše je da se borimo, a do nas samih zavisi i opstanak ovog virusa. Budimo pažljivi, svesni i odgovorni, kako prema sebi tako prema drugima", zaključuje Tiodorović.

Epidemiolog Zoran Radovanović smatra da će posle 1. maja mere biti dodatno ublažene.

"Vreme je za postepeno popuštanje mera pošto se situacija popravlja, a testova imamo sasvim dovoljno i možemo da ispratimo kontakte svakog zaraženog. Nije nam cilj da sačuvamo živote od korone, a da umremo od gladi. Zato bi trebalo ljudi polako da se vraćaju poslu, s tim što fizička razdvojenost mora biti ključna. U svakoj prostoriji zaposlenima se mora obezbediti distanca od 1,5 do dva metra", objašnjava Radovanović.

Prema Radovanoviću, vrtići bi trebalo da otvore vrata posle Đurđevdana.

"Da bi ljudi mogli da počnu ponovo da rade, moraju da se otvore vrtići. Bolje da deca idu u vrtiće nego da ih čuvaju bake i deke.

Isti termin otvaranja predviđa i za ugostiteljske objekte.

"Nema razloga da nakon Đurđevdana ili polovinom maja ne počnu da rade i kafići, pogotovo oni sa baštom. Takođe, trebalo bi otvoriti i restorane bez obzira da li su u zatvorenom. Naravno, i ovde se mora poštovati fizička razdvojenost. Takođe, nema više ljubljenja, grljenja, rukovanja. To kada nam izađe iz navike teško će se vratiti i kad prođe pandemija", dodaje Radovanović.

Što se tiče zabrane okupljanja, njeno ukidanje se očekuje kao jedna od poslednjih mera.

"Kada budemo imali tek po nekoliko obolelih čije kontakte ćemo moći u potpunosti da ispratimo i da znamo kako su se zarazili, moći ćemo da dozvolimo i okupljanja. Ako bih morao da prognoziram, to neće biti pre kraja maja i to treba uzeti sa velikom rezervom. Ako se budemo pridržavali svih mera, nećemo ubrzati drugi talas, koji bi mogao da dođe tek u poznu jesen. U suprotnom mogao bi da nam se vrati već krajem juna", upozorava Radovanović.

Radovanović je optimista da bi masovna okupljanja u Srbiji mogla da se očekuju već krajem juna.

"To znači da bismo mogli da imamo i utakmice i koncerte sa publikom, ali i političke skupove. Sve pre toga bi bilo suviše rano i rizik da nam se pandemija vrati", kaže Radovanović.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir