NOVI SUKOB SRBIJE I CRNE GORE IPAK IMA VAZDUHOPLOVNU POZADINU: Ovo niste znali! Ovako se CG ponela prema Er Srbiji

BEOGRAD - Crna Gora je najavila otvaranje svojih granica za građane nekoliko zemalja nakon prvog talasa korona krize ali među njima se, kako objašnjavaju zbog epidemiloškog kriterijuma, još uvek ne nalaze građani Srbije.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije uveo je juče „meru reciprociteta“ kojom je zabranjeno sletanje komercijalnom vazdušnom saobraćaju iz Crne Gore, štiteći tako nacionalnu avio-kompaniju Srbije od iznenadnog debalansa na tržištu prevoza putnika avionom između dve zemlje, piše Tangosix.

Crna Gora tvrdi da mera još nije počela da se primenjuje i da će iz nje biti izuzete države kako krenu sa poboljšanjem epidemiloške situacije, dok je jedna domaća TV u svom prilogu navela da se crnogorski epidemiološki kriterijum ipak ne primenjuje na sve zemlje podjednako.

Pored očigledne političke pozadine sukoba dve države jučerašnja eskalacija, po svemu sudeći, nije isključiva krivice Srbije. Element vazduhoplovno-političkih odnosa u „sukobu“ takođe nije zanemarljiv i pravno-formalno Srbija je tu „čista“.

Kako Tango Six saznaje, mnogo pre odluke o otvaranju granica i u vreme konstantne zategnutosti koja traje već mesecima, Er Srbija je uputila zahteve civilnim vazduhoplovnim vlastima Crne Gore za odobrenje letnjeg reda letenja. Na zahteve im, suprotno dosadašnjoj rutinskoj praksi, sredinom marta i maja, nije odgovreno dva puta. Nacionalna avio-kompanija Srbije odgovor do danas nije dobila. Sa druge strane, takođe rutinski, pregovori oko slotova između Er Srbije i Aerodroma Crne Gore u vezi novih letova završeni su na obostrano zadovoljstvo ali je prvi put u odnosima na relaciji Er Srbija – crnogorske vazduhoplovne vlasti došlo do zastoja. Crnogorska strana ne odgovara na zahteve.

Ukoliko se zabrana Crne Gore efektivno i primeni, to će u vazduhoplovno-komercijalnom segmentu dovesti do značajnog debalansa između dve nacionalne avio-kompanije. Naime, budući da bi zabrana ulaska za državljane Srbije u Crnu Goru važila na svim graničnim prelazima, Montenegro erlajnz bi mogao da leti za Beograd dok bi Er Srbija mogla da leti za Podgoricu i Tivat ali bez prevoza srpskih državljana već samo crnogorskih. Taj debalans bi stavio Montenegro u prednost i faktički neravonopravan položaj ako gledamo komercijalni aspekt odnosa. Na primer, Montenegro bi imao prednost u odnosu na Er Srbiju jer bi imao ranije letove i bolji red letenja za deo lokalnog tržišta koje bi moglo da putuje a koji po principima poslovne konkurencije dve kompanije dele.

Zbog ovoga je došlo do eskalacije i DCV je obavestio Montenegro erlajnz da im je suspendovano pravo sletanja:

„U skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću uklonjena su ograničenja za ulazak stranih državljana, uključujući i državljane Crne Gore, u Republiku Srbiju. Imajući u vidu da su navedeno u vidu, princip reciprociteta u kretanju putnika između dve države je ozbiljno narušen, što neposredno utiče na reciprocitet u obavljanju redovnog avio-prevoza iz člana 13. stav 1. Pravilnika o izdavanju odobrenja stranom avio – prevozniku za obavljanje međunarodnom javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom, i to na štetu avio- prevoziolaca registrovanih u Republici Srbiji“.

Navedeni „Pravilnik o izdavanju odobrenja stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom“ u članu 13. i stavu 1. kaže:

„Ako strana država u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje javnog avio-prevoza domaćim avio-prevoziocima postavlja uslove ili ograničenja koji su stroži od uslova propisanih u Republici Srbiji, Direktorat može da primeni recipročne mere u postupku odlučivanja o zahtevu za izdavanje odobrenja avio-prevoziocima kojima je ta država izdala sertifikat vazduhoplovnog operatera (AOC). Ako je potvrđenim međunarodnim ugovorom na uopšten način predviđena mogućnost korišćenja saobraćajnih prava pod uslovima koji su povoljniji od uslova utvrđenih propisima država potpisnica ugovora, Direktorat može da primeni povoljnije uslove na avio-prevozioce iz države strane ugovornice, pod uslovom da avio-prevozioci Republike Srbije imaju jednake mogućnosti za obavljanje iste vrste avio-prevoza za teritoriju te države.“

Pravilnik je usvojen 22. januara 2019. godine. Mnogo pre aktuelnih trzavica sa Crnom Gorom. Takođe, treba napomenuti da je Srbija ovde odigrala samo na legalističku vazduhoplovnu kartu i nije zabranila prelazak granica kopnenim i rečnim putem državljanima Crne Gore. Građani Crne Gore takođe mogu sleteti u Srbiju bilo kojom drugom avio-kompanijom.

Montenegro erlajnz je juče izdao saopštenje sa nadom za deeskalaciju situacije ali i tvrdnjom da su odluke zvaničnog Beograda političke:

– Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije obavijestio je kasno danas Montenegro Airlines da se suspenduje pravo slijetanja aviona crnogorske nacionalne avio-kompanije na beogradski aerodrom “Nikola Tesla”. Montenegro Airlinesu predstoji borba za što brže i kvalitetnije povezivanje Crne Gore avio-linijama prema svim evropskim destinacijama i mi ćemo tom zadatku biti posvećeni. Industrija u kojoj poslujemo ne bi trebalo da zavisi od političkih odluka. Bez obzira na ovu nenadanu odluku Beograda, Srbija svakako ostaje dio naših saobraćajnih planova i pokušaćemo da damo doprinos da se posljedice COVID19, u ekonomskim smislu, što prije saniraju. – stoji u saopštenju.

Montenegro erlajnz je svejedno planirao početak svog letenja nakon korone između 1. i 15. juna (i to prvo za Srbiju) tako da vremena za deeskalaciju i prodaju karata ima na obe strane.

