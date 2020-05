KAKO MOGU NEMAČKA I AUSTRIJA A SRBIJA NE: Vučić o odlukama CG! Mi u to blato nećemo ulaziti ni prebrojavati krvna zrnca!

SMEDEREVSKA PALANKA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je odgovarajući na pitanja novinara u Smederevskoj Palanci rekao da Srbija za razliku od Crne Gore svoje granice neće zatvarati!

- Zar da zatvaramo svojoj braći, svojim rođacima, mi smo braća, mi nemamo nikog bližeg od Crne Gore! Jel to sada znači da se ja sada slažem sa njihovom politikom? Ne, ne slažem se, naravno - rekao je Vučić dodajući da je ponosan na studente, na te mlade ljude koji su juče došli avionom u Beograd na studije.

- Među njima ima i Crnogoraca, Srba, Albanaca, koji će tu studirati, mnogi od njih ostati, jednog dana zasnovati porodice - kazap je Vučić dodajući da Srbija ne želi da se zatvara i vraća u neka nekadašnja vremena već da bude otvorena, da raširenih ruku sačeka sve koji dolaze.

- Da zatvorimo granice pa da budemo kao oni? To ne može... Mi želimo da ostanemo otvoreni! Krvna zrnca nećemo prebrojavati, a kada je reč o odluci da nema sletanja za Montenegro erlajns na beogradski aerodrom, sačekaćemo da vidimo odluku o Er Srbiji...

- Ja nemam nikakvu sumnju da je reč o političkoj odluci vlasti u Crnoj Gori. Valjda se hvalite time kad imate veliki broj testiranih i utvrdite broj obolelih i to ne želite da krijete. Kako to da je Nemačka na listi kad ima 30 puta više zaraženih. Ali dobro... Bolje je da nikoga ne testiramo i onda nećemo imati obolele. Naravno da je reč o političkoj odluci. Menjaće se to, jer će to zahtevati njihovi interesi - rekao je Vučić i dodao: "Mi u to njihovo blato nećemo da ulazimo. Naše granice će biti otvorene. Nećemo da činimo štetu našem narodu koji čini 30 odsto stanovništva u Crnoj Gori, ali ni ostalim građanima te zemlje."

On je tako odgovorio na pitanje o odluci Crne Gore da ne dozvoli ulazak građana Srbije u ovu zemlju dodajući da je uveren da će se ona menjati, i da će presuditi njihovi interesi.

Kad je reč o meri Direktorata za civlno vazuhoplovstvo, Vučić pita kako bi se na aerodromu razdvajalo ko, u skladu sa odlukama Crne Gore, može da uđe u avion, a ko ne. "Na kakvu bismo zemlju ličili da ljudi stanu u red sa bording kartom, a mi onda da prebrojavamo krvna zrnca i kažemo 'vi mozete, jer ste iz Crne Gore, a vi zato što ste iz Srbije, ne možete. Kako nikome to nije palo na pamet, nego se govori o političkoj odluci", upitao je Vučić.

(Kurir.rs/SĐP/Tanjug)

Kurir