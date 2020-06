OČAJAN SAM, ODVELI SU MI DETE! Teška ispovest oca kome su uzeli tek usvojene ćerke (3): REKLI SMO JOJ DA IDE NA RASPUST

Beogradska porodica Savić ostala je pre tri dana bez usvojene devojčice (3), jer ju je od njih oduzeo Centar za socijalni rad iz Subotice, iako je taj par dobio sredinom prošlog meseca rešenje o usvajanju, a dete kod njih provelo prethodnih šest meseci. Borislav Savić (48) i njegova supruga Biljana (52) smatraju da je problem nastao zbog proceduralne greške, koju su napravili radnici subotičkog centra i pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, jer su od početka znali da supruga ima više godina od dozvoljene granice između usvojitelja i usvojenika, što je 45, a ipak su dozvolili usvojenje deteta.

Sve iz početka

Majka je u času usvojenja imala 51 godinu, a otac 47. Kako Borisav kaže za Kurir, to je bio razlog da iz Centra za socijalni rad iz Subotice oduzmu dete i odvedu ga u hraniteljsku porodicu u Subotici. O čitavom slučaju Ministarstvo za rad obavestilo je MUP, a Borisav, koji je juče tražio odgovore u Ministarstvu za rad, za Kurir kaže:

- Potresen sam i treba mi vremena da se smirim. U ministarstvu su bili korektni, ali su mi rekli da je Centar za socijalni rad u Subotici napravio kardinalnu grešku zbog toga što nije tražio odobrenje ministarstva zbog godina moje supruge pre nego što je dete pre osam meseci došlo kod nas na adaptaciju. Oni su prethodno morali da pozovu sve kandidate koji ispunjavaju sve zakonske uslove, pa i starosnu granicu, pa tek onda nas. Ljudima u ministarstvu je bilo jako čudno kako smo uopšte mi ušli u proceduru kad je moja supruga bila više od 45 godina starija od deteta - priča Borisav.

Prema njegovim rečima, zato je ministarstvo naložilo da se ispita šta se dešavalo i uputili su ih da sve buduće probleme rešavaju u subotičkom centru za socijalni rad, koji pokreće proceduru ponovnog usvajanja devojčice.

- Ukoliko se niko ne nađe, onda mi dolazimo u obzir da dobijemo dete. To rešenje nama ništa ne znači, bez obzira na to što bi se tako ispoštovala procedura. Dete bi u tom slučaju bilo veoma dugo odvojeno od nas. Očekivali smo da će nam reći: "Ljudi, država je napravila propust, pogrešili smo." Mi smo dobili rešenje o usvojenju 15. maja, a onda su nas u ponedeljak zvali da nas obavetse da u utorak spremimo dete i da ga vratimo nazad. Pokazali su nam rešenje koje mi uopšte nismo dobili. To je bio šok. Bez obzira na sve, rešili smo da se ne inatimo, da im izađemo u susret i ne dozvolimo sebi da nas jure, hapse i dete izlažemo riziku - opisuje sagovornik Kurira i nastavlja:

Greškom ispravljaju grešku

- Detetu smo rekli da ide na raspust, jer mama i tata moraju da rade. To je sve za dete veoma stresno. Poigravaju se s pravima deteta. Ja sam očekivao neko rešenje, ali smo upućeni na isti centar za koji se sad ispituje da li je napravio grešku. To što je ministarstvo naložilo da se ispita čitav slučaj nama uopšte ne znači mnogo. Za ovih osam meseci svi smo se vezali. Ona za nas i mi za nju. Ovo nije naša krivica, nipošto, i ispravljajući grešku koja je napravljena ministarstvo i centar za socijalni rad, ali i ostali, sada prave mnogo veću grešku - prema detetu. Voleli bismo da dečji psiholozi daju svoj sud o celom slučaju - kazao je on i dodao da su dalji koraci upravo oni koje su naložili nadležni ne bi li se sve vratilo u prvobitno stanje.

Miroslava Bagavac, direktorka subotičkog centra za socijalni rad, juče je za Kurir rekla da ona ne sme da priča za novine o čitavom slučaj bez dozvole Ministarstva za rad.

Ministar Đorđević: Kazne za odgovorne Ministarstvo za rad je naložilo pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku preduzimanje mera u cilju otklanjanja nepravilnosti u stručnom radu Centra za socijalni rad Subotice u postupku zasnivanja usvojenja deteta, kao i organizovanja zaštite deteta u njegovom najboljem interesu. Oni su obavestili MUP o slučaju radi reagovanja zbog postojanja indicija koje su ukazivale na moguće izvršenje određenih krivičnih dela. - Slučaj mora biti rešen na zakonit način, u najboljem interesu deteta i nikako drugačije. MUP će detaljno analizirati i ispitati sve, a svi koji su učestvovali u kršenju propisa i zakona biće kažnjeni. Nema privilegovanih i svako mora da odgovara za svoje postupke - rekao je ministar Zoran Đorđević.

MUP Srbije: Ispitujemo slučaj U MUP Srbije za Kurir su potvrdili da im je ovaj slučaj prijavljen, nakon čega je o svemu obavešteno nadležno tužilaštvo. - Policija je u skladu sa nalogom tužilaštva preduzela neophodne mere i radnje u cilju rasvetljavanja svih okolnosti ovog slučaja, nakon čega je nadležnom tužiocu dostavljen izveštaj na dalje postupanje - naveli su u MUP.

Zaštitnik građana: Pokrenut postupak Zbog sumnje da je povređeno pravo deteta u postupku usvojenja, zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak nadzora nad radom Centra za socijalni rad u Subotici i pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku. - Pokrenut je postupak na osnovu navoda u medijima da je prilikom usvojenja deteta bilo propusta u radu Centra za socijalni rad u Subotici, zbog kojeg je dete, posle više meseci boravka u porodici usvojitelja, vraćeno u hraniteljsku porodicu - naveo je on.

