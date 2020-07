EPIDEMIOLOG TIODOROVIĆ UPOZORIO: Pik očekujemo sledeće nedelje, a od OVOGA zavisi da li će doći do pada broja zaraženih

Epidemiolog Branislav Tiodorović prognozira da ćemo sledeće nedelje, do kraja nedelje na nivou države, imati pik epidemije. Na respiratoru je osam osoba, a četvoro je umrlo iz okolnih gradova koji su prebačeni kao nateži slučajevi u Niš, rekao je Tiodorović.

foto: AMG

Epidemiolog Branislav Tidorović rekao je da je u Nišu 304 pacijenata u kovid centrima.

"Među njima imamo one koji su potvrđeni - 97, a sigurno će biti onih koji će biti potvrđeni a klinički se dijagnostikuje da imaju kovid infekciju", rekao je Tiodorović.

Tiodorović je rekao da je nepovoljna situacija u Nišu, a do pre nekoliko dana je bila nesigurna, s obzirom na ukupna kretanja, sa tendencijom da pređe u vanrednu.

Govoreći o piku epidemije, Tiodorović prognozira da ćemo sledeće nedelje, do kraja nedelje, na nivou države imati pik.

Ukazuje na to kakvo je stanje u velikim gradovima, s obzirom na aglomeraciju ljudi koja se nije smanjila - više ljudi kontaktira, pre svega mladih ljudi, iako imaju solidan imunitet - žive u domaćinstvima gde ima dve generacije, može doći do oboljevanja, može doći do situacije da umiru ljudi srednje dobi i stariji.

"Ako se ne preduzmu mere i ne pokaže solidarnost, imaćemo održavanje pika umesto blagog pada, ali to ne mora da znači za celu Srbiju", istakao je Tiodorović.

"Ima manjih gradova gde postoji solidan odnos prema zaštitnim merama, tamo se ne mora očekivati pik, već neko blago održavanje i blagi pad broja obolelih", podvlači Tiodorović.

Prema njegovim rečima, imaćemo stiaciju na nivou države koja se od sredine do sredine razlikuje, a u navećim gradovima biće održavanje i pik do kraja nedelje.

Zdravstveni sistem se nalazi u prenapregnutom stanju i zdravstveni radnici koji se žestoko bore imaju problem da izdrže situaciju, ukazao je epidemiolog.

"Narod je bio pod stalnim socijalnim i psihološkim pritiskom mesecima, a zdravstveni radnici su prenaprgnuti, za sada izvršavaju svoju obavezu ali je u pitanju izdrživost ljudi, a ne samo mašina", ističe Tiodorović.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir