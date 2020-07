BOGU SE MOLIM DA NE BUDE I DA GREŠIM! Infektolog Žarko Ranković UPOZORAVA: Naredni pik očekujem SLEDEĆE NEDELJE!

Infektolog iz Niša Žarko Ranković naredni pik očekuje naredne nedelje. Ističe i da je krajnje vreme da se dozovemo pameti, a to znači, kako navodi, obavezna maska u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom gde cirkuliše veći broj ljudi, fizička distanca, pranje ruku i dezinfekcija.

- Mislim da ćemo tek imati veće brojke. Bogu se molim da ne bude i da grešim… Ne postoji vakcina, kao ni lek specifičan za ovu bolest, ali postoji maska, distanca, pranje ruku i dezinfekcija. Kada bismo svi 14 dana nosili maske i ponašali se onako kako preporučuje struka, videli biste kakve bismo imali rezultate i kako bi se smanjio broj osoba koje su inficirane - ističe Ranković.

On navodi i da smo se prerano opustili.

- Moram priznati da sam iznenađen jer sam bio optimista. Mislio sam da ćemo već sad biti sa malim brojkama ili da čak budemo na nuli. Ali nismo bili dovoljno odgovorni. Čim je ukinuto vanredno stanje, bukvalno kao da je većina ljudi pomislila „gotovo, nema više“, pogotovo mladi ljudi. Puno izlazaka, druženja, bez poštovanja distance u zatvorenim prostorima, kafićima i klubovima. Onda svadbe, rođendani, krštenja, maturske večeri, sve je to doprinelo. Ne mogu da kažem koliko su krivi sportski događaji. Međutim, veći broj ljudi na malom prostoru, bez obzira na to što je na otvorenom, gde je manja mogućnost zaražavanja, ali ako imate veliki broj ljudi, mogućnost zaražavanja postoji… Prerano smo se opustili, sada se plaća danak - navodi on.

