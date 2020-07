NIKO NIJE OVO OČEKIVAO! Janković: U toku je BORBA za OPSTANAK, ako ovo prokockamo čeka nas NAJGORI SCENARIO

"Nalazimo se u ozbiljnom epidemijskom talasu, a situacija je podjednako ozbiljna, ako ne i ozbiljnija nego što je bila kada smo se inicijalno suočili sa epidemijom."

Priznajem da baš niko nije očekivao ovakvo razbuktavanje epidemije koronavirusa, izjavio je imunolog Srđa Janković komentarišući skok broja novoobolelih i preminulih od Kovida -19 u Srbiji.

- Virus je očigledno jako sposoban da preživi, i to smo znali, ali smo računali da će biti neznatno oslabljen, te da će biti lakše da se epidemija suzbije ako sprovodimo sve preventivne mere, međutim, to nije napravilo znatnu razliku. Ako je virus u opticaju, i uz dovoljno kontakata, postoji potencijal da se ubrzano širi i upravo to se i dogodilo – navodi Janković.

Efekat skupova videćemo za nekoliko dana

Govoreći o protestima kao potencijalnoj epidemiološkoj bombi, imunolog kaže da sva okupljanja bez maske i fizičke distance predstavljaju potencijalni rizik.

- To je sasvim jasno i svako okupljanje sličnog tipa je rizično. Efekat skupova videćemo za nekoliko dana na epidemiološkoj krivi – kaže dr Janković.

Zdravstveni sistem zasad opstaje, međutim...

Kada je reč o opterećenosti zdravstvenog sistema, Janković kaže da on i dalje opstaje i da će opstati ako se širenje epidemije ograniči.

- Ako se širenje ubrza, nikakve rezerve koje stavimo na raspolaganje neće moći da preteknu brzinu kojom se javljaju novooboleli. Još uvek sve zavisi od nas, a ukoliko prokockamo to što od nas zavisi, očekuje nas najgori scenario – upozorava imunolog.

Kaže da smo trenutno u ozbiljnom epidemijskom talasu, a da je situacija podjednako ozbiljna, ako ne i ozbiljnija nego što je bila kada smo se inicijalno suočili sa epidemijom.

- Tada je sistem uspešno izbegao pogoršanje situacije i cilj je bio postignut. Sada je znatno teže, ali se nadam da ćemo uspeti – navodi Janković.

Virus je vrlo zarazan, zato je specifičan

Na pitanje da li je virus tri do devet puta zarazniji nego što je bio u prvom delu epidemije, imunolog kaže da zaraznost zavisi od mnogo faktora, pa i od toga u kojim uslovima se virus širi.

- Jeste mogućnost da je virus zarazniji, ali o tome nemamo čvrste dokaze. Problem je što je virus već bio vrlo zarazan, pa je zato i napravio pandemiju. Virus je specifičan i po tome što kod pojedinaca pravi lakšu kliničku sliku, a kod nekih težu. Upravo ovo pogoduje tome da ga oni sa lakšom kliničkom slikom lakše i šire – navodi Janković.

Nove restriktivne mere nisu isključene

Na pitanje hoće li biti uvedene nove restriktivne mere, imunolog kaže da niko ne želi da se restriktivne mere uvode i da ih niko neće predložiti bez preke potrebe.

- U ovom trenutku ništa nije isključeno jer je ovo borba za opstanak – zaključio je Janković.

