KRIZNI ŠTAB: 351 novozaražen, još 11 umrlih DR GOJKOVIĆ: Dozovite se pameti, nema dovoljno lekara da vam pruže pomoć

Članovi Kriznog štaba i danas se obraćaju građanima Srbije s najnovijim podacima o koronavirusu.

Danas do 15 časova, odnosno u poslednjih 24 sata u Srbiji su potvrđen novi 351 slučaj korona virusa, a nažalost preminulo je 11 pacijenata.

foto: Printscreen

Testirano osoba 8.393. U prethodnih 24 sata hospitalizovano je 234 osobe, na respiratorima trenutno 169 pacijenata. U Srbiji je od početka epidemije registrovano 19.334 potvđedna slučaja kovid 19. Podatke je saopštio pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

foto: Tanjug Printscreen

Prisutnima se obratila doktorka Darija Kisić Tepavčević i prokomentarisala kako Kriznis štab ne može da utiče na plasiranje lažnih vesti, kakva je bila da je jedna medicinska sestra iz jedne kovid bolnice pokušala samoubistvo, jer nije izržala pritisak epidemije.

- U ovoj borbi moramo da budemo jedinstveni, takve informacije nikome ne mogu da donesu ništa dobro. Bez obzira kakva su nam stavovi i uverenja, u borbi protiv korona virusa moramo se čuvati lažnih vesti i biti jedinstveni, jer je svima nama cilj da očuvamo svoje zdravlje, zdravlje porodice i nacije - rekla je ona.

Kisić-Tepavčević kaže da takve informacije ne mogu da donesu ništa dobro i da mogu samo da otežaju borbu.

Kada je reč o čekanju rezultata i testiranju, doktorka je rekla da se povećao broj osoba koje žele da se testiraju.

foto: Tanjug Printscreen

- Prethodnih dana bilo zastoja u analizi testova, a razlog tome je preterano veliki broj testiranja na koronu na lični zahtev građana. Bilo je osoba koje su više puta tokom jedne nedelje želele da se testiraju. Takođe je povećan broj traženja za testovima i zbog putovanja. Ništa ne sme da se sakrije, ukoliko nemamo pacijente onda se zatvaraju kovid bolnice, a ako se poveća broj, otvaramo nove. Poslednjih dana smo imali zastoje, više nego što bi to trebalo da bude. Limitiran je kapacitet laboratorija.

Kisić je, međutim, istakla da da niko nije trpeo zbog toga, jer se, kako je rekla, ne leče testovi, već pacijenti. Kisić Tepavčević je izrazila uverenje da će biti smanjeno vreme i za testiranje pacijenata sa kliničkom slikom i naglasila da se oni, bez obzira, na rezultate testa bolnički leče.

Kaže da se dešava da pacijenti sa teškom liničkom slikom dobiju posle rezultate PCR testa koji pokaže da su negativni, iako imaju sve simptome i vode se kao verovatni slučajevi.

Kaže da je bio povećan broj testiranja na lični zahtev zbog same mogućnosti da se to radi na lični zahtev i zbog niske cene, zatim zbog perioda putovanja, ali ističe i da je veliki broj građana to radio bez ikakvog osnova. Kisić Tepavčević dodaje da procedura PCR testiranja traje duže i da su se zbog toga i jako velikog broja zahteva pravili redovi, naročito ispred Torlaka.

foto: Tanjug Printscreen

O Novom Pazaru

Situacija u Novom Pazaru je složena, ali u poređenju sa nekom od prethodnih dana je bolja, kaže regionalni koordinator Ministarstva zdravlja za kovid pandemiju, grudni hirurg Slobodan Milisavljević.

Prema njegovim rečima, sada je 229 pacijenata u bolnici, u kovid ambulanti je pregledano 260 pacijenata i od toga 160 pacijenata koji su dolazili na prvi pregled, a na respiratoru je troje pacijenata.

"Nije bilo prethodnih dana prebacivanja u tercijarne ustanove u Beograd i Kragujevac", rekao je na pres konferenciji Milisavljević i dodao da su uspeli u kratkom periodu da uspostave sistem tako što je Opšta bolnica u tom mestu inkorporirana u zdravstveni sistem.

O epidemiološkoj situaciji na KiM

-Epidemiološka situacija na KiM, u sredinama gde živi većinsko srpsko stanovništvo, stabilna je i trenutno u KBC "Kosovska Mitrovica" smešteno je 75 pacijenata, dok je u poslednja 24 časa jedna osoba izgubila život. Troje pacijenata sa KiM smešteno u KBC "Dr Dragiša Mišović", dve osobe u Nišu i dve u Kragujevcu, kao i da se tri osobe nalaze na respiratoru - rekla je Kisić Tepavčević.

Bolnički kapaciteti su, kaže ona, još uvek dovoljni u KBC "Kosovska Mitrovica".

Dodala je i da je početkom ove nedelje jedan đački dom na KiM adaptiran za smeštanje pacijenata sa laškom kliničkom slikom, koji čekaju rezultate test ili su pri kraju sa izlečenjem.

O starosnoj strukturi hospitalizovanih

- Od 14. juna do 14. jula najveći broj osoba hospitalizovan je uzrasta od 30 do 39 godina, odnosno 24,14 odsto. Potom ide grupa od 40 do 49 godina, a gotovo 20 odsto je od 20 do 29 godina. Najveći procenat hospitalizovanih pripada grupi od 20 do 49 godina. Što se tiče smrtnih ishoda gledaćemo da što pre izađemo s tim informacijama - rekla je epidemiolog Darija Kisić Tepavčević.

O nošenju maski kod dece i kako će se kontrolisati nošenje maski na otvorenom

- Na otvorenom nisu obavezne, već na nivou preporuke. Obavezne su ako ne možete da obezbedite razdaljinu od jedan i po metar. Ne postoji nijedan uzrast koji je bezbedan, svi mi koji se izlažemo smo osetljivi. Maske kod najmlađih se preporučuju kao i kod odraslih. Roditeljima se preporučuj uda ne dovode decu u situacije gde je veći rizik - rekla je epidemilog i napomenula da maske nisu 100 odsto zaštita.

O vezi protesta i broja zaraženih

- Rečeno je da su sada mlađi sve više zaraženi, što znači da sve manje poštuju mere. Mi smo i prošle nedelje sugerisali da će biti povećanje broja novozaraženih. Od juče čak 80 građana je pozitivno, što govori da se ono što se događalo pre 7-10 dana dalo negativne posledice, odnosno da su protesti doprineli povećanju broja novoobolelih. Ono čega se sada plašimo je da te mlađe osobe ostvaruju kontakt sa starijima i to će doprineti povećanju broja i starijih obolelih. Krajnje je vreme da shvatimo da ovo mora biti borba celog društva, bolest ne bira. Moramo se uozbiljiti i poštovati sve mere - rekao je Gojković.

- Beogradu je slična situacija, a sigurno je da je u tom vremenskom periodu bilo zabranjeno okupljanje. Najviše se izlažu sigurno ne radeći to svesno, već se osećaju dobro - rekla doktorka Kisić.

O preventivnim merama

- Ne možemo uspeti ako se svi ne ponašaju odgovorno i savesno -istakla je doktorka.

Zdravstevni sistem Srbije je blago rečeno prenapregnut, a kapaciteti su popunjeni skoro do maksimuma, a mi ne možemo svaki dan otvarati nove bolnice i nemamo toliko lekara - rekao je Gojković.

Podsetimo, na sednici Kriznog štaba donete su nove mere u borbi protiv koronavirusa. Maske su obavezne u zatvorenim prostorima, a na otvorenom je nošenje maski preporučeno, osim ako ne može da se obezbedi rastojanje od metar i po. Zabranjeno je i okupljanje više od deset ljudi na nivou cele zemlje.

O zastoju u testiranju

Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević potvrdila je danas je prethodnih dana bilo zastoja u analizi testova i ukazala da je razlog tome "preterano veliki broj" testiranja na koronu na lični zahtev građana.

Kisić je, međutim, istakla da da niko nije trpeo zbog toga, jer se, kako je rekla, ne leče testovi, već pacijenti.

Kisić-Tepavčević je izrazila uverenje da će biti smanjeno vreme i za testiranje pacijenata sa kliničkom slikom i naglasila da se oni, bez obzira, na rezultate testa bolnički leče.

"Lekari ne leče test, već pacijente zbog kliničke slike", navela je ona.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir