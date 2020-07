LEKARI NE LEČE TESTOVE, VEĆ PACIJENTE: Dr Darija objasnila zašto je prethodnih dana došlo do ZASTOJA u analizi testova

Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević potvrdila je danas je prethodnih dana bilo zastoja u analizi testova i ukazala da je razlog tome "preterano veliki broj" testiranja na koronu na lični zahtev građana.

Kisić je, međutim, istakla da da niko nije trpeo zbog toga, jer se, kako je rekla, ne leče testovi, već pacijenti.

Kisić-Tepavčević je izrazila uverenje da će biti smanjeno vreme i za testiranje pacijenata sa kliničkom slikom i naglasila da se oni, bez obzira, na rezultate testa bolnički leče.

"Lekari ne leče test, već pacijente zbog kliničke slike", navela je ona.

Kaže da se dešava da pacijenti sa teškom kliničkom slikom dobiju posle rezultate PCR testa koji pokaže da su negativni, iako imaju sve simptome i vode se kao verovatni slučajevi.

Kaže da je bio povećan broj testiranja na lični zahtev zbog same mogućnosti da se to radi na lični zahtev i zbog niske cene, zatim zbog perioda putovanja, ali ističe i da je veliki broj građana to radio bez ikakvog osnova.

Ona je rekla da su se neki testirali i više puta tokom jedne nedelje i da je procenat pozitivnosti kod tih osoba pokazala da se testiranje vrši nesvrsishodno.

"Razumljivo da su nam testiranja zbog kliničkih indikacija prioriitet i zato je bilo usmereno na zavode i institute. Sada postoji objektivan razlog za testiranje u svim kovid ambulanta i to je ponovo vraćeno na teren".

Kisić-Tepavčević dodaje da procedura PCR testiranja traje duže i da su se zbog toga i jako velikog broja zahteva pravili redovi, naročito ispred Torlaka.

Građani treba da shvate da je limitiran kapacitet laboratorija, poručila je ona dodajući da je kapacitet za testiranje višestruko povećan, ali da je i dalje zahtev za testiranje bio mnogo veći.

