KRIZNI ŠTAB Dr Gojković: Protesti koji su se odvijali doprineli su porastu broja obolelih

BEOGRAD - Protesti koji su se odvijali doprineli su broju i porastu broja obolelih. Bolest, nažalost, ne bira i sve je više mlađih osoba koje završe na respiratoru ili tragično završe svoj život. Kad je reč o povećanju broja obolelih, ja mogu da govorim o Novom Sadu a tamo je ove nedelje preko 80 pozitivnih. Prošle nedelje bilo ih je 50-60, rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo i član Kriznog štaba dr Zoran Gojković dodavši da to jasno govori u prilog tome da ono što se događalo pre 7 do 10 dana dovelo do povećanja broja zaraženih.

On je naglasio da je reč o mlađim osobama. Obrazložio je i da podaci pokazuju da se događaji od pre nedelju dana izuzetno nepovoljno odražavaju na stanje kakvo je danas i da su protesti verovatno doprineli porastu broja zaraženih ove nedelje. Gojković je to rekao na konferenciji za štampu Kriznog štaba, upitan da li postoje podaci o vezi protesta i rasta broja novozaraženih. Gojković je podsetio da je prošle nedelje sugerisano da će biti povećanje broja obolelih ove nedelje. On je rekao i da je jasno da se distribucija zaraženosti korona virusom pomera prema mlađima, što govori u prilog tome da oni imaju više kontakata i manje poštuju protivepidemijske mere.

Rekao je da je opasno i čega se struka najviše boji da mlade osobe, koje sada učestvuju u 65 odsto ukupnog broja obolelih, ostvaruju kontakte sa svojim roditeljima, bakama i dekama, pa će to voditi ka povećanju broja starijih obolelih koji mogu imati ozbiljne posledice. Prema njegovim rečima slični su podaci i za Beograd.

Kada je reč o Beogradu, dr Darija Kisić Tepavčević je rekla da je i u Beogradu slična situacija, te da i u glavnom gradu imamo do 30 odsto više laboratorijski potvrđenih slučajeva.

- U tom vremenskom periodu izdate su sve mere i preporuke s ciljem da se smanji izloženost - zabrana okupljanja više od 10 ljudi u zatvorenom, kafići su radili skraćeno, nije bilo velikih svadbi i proslava... - što znači da je svako drugo okupljanje koje je to onemogućilo bilo potencijalno mesto zaražavanja, posebno što većina obolelih pripada mlađoj populaciji - rekla je dr Darija dodajući da sad postoji još jedan problem a to je da ta mlađa populacija koja se više kreće virus donosi u kuću kod svojih starijih.

(Kurir.rs)

